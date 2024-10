Rai 2 e Rai 3, il palinsesto 2024-2025: arrivano Massimo Giletti ed Antonino Monteleone

Venerdì 19 luglio, la TV di Stato ha presentato i palinsesti 2024-2025 di Rai 2 e Rai 3. Sulle reti vi sono varie novità, soprattutto nella fascia oraria del prime time.

Rai 2 Rai 3 palinsesti 2024-2025, La Porta Magica e Binario 2

Partendo dal daytime di Rai 2, nella stagione 2024-2025 vi sono due, importanti novità. La prima è in onda tutti i giorni dal 7 ottobre ed è Binario Due, trasmessa alle 07:30 del mattino. Il format, condotto da Carolina Di Domenico ed Andrea Perroni dalla Stazione Tiburtina di Roma, deve sostituire Viva Rai 2!. La seconda importante novità si chiama La Porta Magica, guidato da Andrea Delogu e in partenza il 7 ottobre dalle 17:00. Ogni giorno, nello show sono protagoniste delle persone che desiderano affrontare un percorso di trasformazione per rivoluzionare la loro vita. Il resto della consueta programmazione torna in blocco dal 9 settembre ed è composta da Radio2 Social Club alle 08:45, I Fatti Vostri dalle 11:10, Ore 14 alle 14:00 e BellaMa dalle 15:15.

Il daytime del sabato di Rai 2 ha varie novità. Dal 19 ottobre alle 14:00 c’è Playlist con Federica Gentili e Gabriele Vagnato, una sorta di rivisitazione moderna del celebre Discoring. Alle 10:00 dal 14 settembre arriva Quasar con Valerio Rossi Albertini, seguito alle 11:15 da Italian Green con Mario Acampa. Il 19 ottobre, rispettivamente alle 12:00 ed alle 15:00, ci sono Cook 40′ con Flavio Montrucchio e TOP-Tutto quanto fa tendenza con Enzo Miccio che prende il posto di Greta Mauro. La domenica, dal 15 settembre alle 10:15, parte la nuova edizione di Citofonare Rai 2 con Perego-Ventura. Il 22/09 alle 14:50 Angela Rafanelli è al timone de Il Palio d’Italia. Infine, occorre attende a gennaio per Paesi che vai ed Amore e Folklore, nuovo format di viaggio dedicato alla musica popolare.

Il daytime della terza rete della TV di Stato

Per ciò che concerne il daytime di Rai 3, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 del mattino del 9 settembre, ci sono Agorà, Restart, Elisir, Quante Storie, Passato e presente e Geo. Il venerdì, dall’11 ottobre, alle 15:20 c’è Gocce di Petrolio, sostituito il 22 novembre da Genitori che fare? di Gianni Ippoliti. Da segnalare, il 7 ottobre alle 10:10, il ritorno di Giovanni Minoli con Mixer Storia. Il sabato, dal 7 settembre, tornano Agorà Weekend e Mi manda Rai 3, in onda anche la domenica alle 08:00 ed alle 09:00. Il 14 e il 21 settembre, alle 14:55, ci sono gli speciali di Il canto della Terra con Serena Autieri. Dal 28/09, alle 15:00, c’è TV Talk con Mia Ceran, seguito alle 16:30 da La Biblioteca dei Sentimenti con Greta Mauro.

La domenica, nel daytime di Rai 3 ci sono dall’8 settembre O anche no di Paola Severini Melograni alle 10:00, Timeline alle 10:30 e Rebus alle 16:15. Nelle settimane seguenti si va a ricomporre la programmazione tv della scorsa stagione, con In mezz’ora di Monica Maggioni (dal 29/09 dalle 14:30) e Kilimangiaro con Camila Raznovich (dal 29 ottobre). Nel preserale, alle conferme Blob e Via dei Matti n°0, si aggiunge la novità Riserva Indiana con Stefano Massini. In access prime time, dal lunedì al venerdì, Il Cavallo e la Torre precede le puntate di Un posto al sole.

Rai 2 Rai 3 palinsesti 2024-2025, le prime serate

Per quanto riguarda le prime serate, nei palinsesti 2024-2025 di Rai 2 ci sono le nuove edizione di The Floor Ne rimarrà solo uno (dal 10 settembre), RaiDuo con Ale & Franz (dal 25 novembre), Boss in Incognito (dal 22 ottobre) e Belve (dal 26 novembre). La prima novità è Lo Spaesato. Il format, condotto da Teo Mammucari, è visibile il lunedì, dal 16 settembre. C’è anche Se mi lasci non vale con Luca Barbareschi. Si tratta di un reality, al via il 21 ottobre e con protagoniste alcune coppie in crisi. Infine, arriva Antonino Monteleone con il format di inchieste L’Altra Italia, fruibile dal 7 novembre.

Su Rai 3, il prime time del lunedì è occupato da Inside con Roberto Saviano (dal 2 settembre) e da Lo Stato delle Cose, nuovo infotainment di Massimo Giletti. Il martedì, dal 1° ottobre, si alternano Le Ragazze con Francesca Fialdini ed Amore criminale con Veronica Pivetti. Il mercoledì è come sempre presidiato da Federica Sciarelli e Chi l’ha visto?, trasmesso dall’11/09. Il giovedì, dal 12 settembre c’è Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti, sostituito da Splendida Cornice di Geppi Cucciari dal 24 ottobre. Il venerdì, dall’11 ottobre, c’è Far West con Salvo Sottile. Il sabato, invece, si alternano Peter Gomez con La Confessione (dal 19 ottobre) e Mario Tozzi con Sapiens-Un solo pianeta. Infine, la domenica ci sono Presadiretta e Report, in onda dal 1° settembre e dal 27 ottobre alle 20:30.

Per quanto riguarda le seconde serate, su Rai 2 c’è il confermato La fisica dell’amore con Vincenzo Schettini (dal 10 settembre) e la novità Questioni di stili con Elisabetta Gregoraci (dal 26 settembre). Su Rai 3 da segnalare A Casa con Maria Latella dal 10 settembre e Un giorno in pretura dal 14 settembre.