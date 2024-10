Rai Fiction, i palinsesti 2024-2025: arrivano Don Matteo e L’Amica Geniale, fra le novità c’è Mike

Venerdì 19 luglio, la Rai ha annunciato i palinsesti fiction per la stagione televisiva 2024-2025. La grande protagonista è, senza dubbio, Rai 1. La rete ammiraglia, infatti, propone in prime time varie produzioni.

Rai fiction 2024-2025, la stagione parte con Kostas

La stagione 2024-2025 delle fiction Rai parte giovedì 12 settembre. In tale data debutta Kostas, un poliziesco in quattro puntate con protagonista Stefano Fresi. Domenica 15/09 sbarca Sempre al tuo fianco, un dramma diretto da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella e con protagonisti Ambra Angiolini, Thomas Trabacchi e Gaia Messerklinger.

Il giorno seguente, da lunedì 16 settembre, è la volta di Brennero. Si tratta di un’altra novità, appartenente al genere crime ed articolata in quattro appuntamenti. La trama segue Eva, giovane pubblico ministero costretta ad indagare su un complesso caso di omicidio che ha sconvolto la città di Bolzano.

Ad ottobre Don Matteo 14

La stagione 2024-2025 della fiction Rai procede, ad ottobre, con attese nuove stagioni di alcuni dei titoli più amati. Fra questi c’è Don Matteo 14, in partenza il 14 ottobre e con nuovi attori protagonisti Eugenio Mastandrea e Gaia Messerklinger. Il 28 ottobre, poi, c’è il nuovo, atteso capitolo di Teresa Battaglia, ovvero I casi di Teresa Battaglia – Ninfa dormiente. La produzione con Elena Sofia Ricci è composta da tre puntate. Il 21 e 22 ottobre, invece, c’è Mike, omaggio al conduttore Mike Bongiorno, che ha il volto dell’attore Claudio Gioè.

Il mese di novembre parte lunedì 11 con L’amica geniale – Storia della bambina perduta, dramma in cinque serate che chiude il successo ispirato ai romanzi di Elena Ferrante. Il 19 novembre arriva Libera, con Lunetta Savino che interpreta l’omonima protagonista, giudice da sempre impegnata nella lotta alla mafia. Il 24 novembre tornano le avventure di Vincenzo Malinconico, fiction giunta alla seconda stagione.

Rai fiction 2024-2025, le altre reti

Le fiction, seppur in maniera ridotta, arricchiscono i palinsesti 2024-2025 di altre reti Rai. Su Rai 2, dal 6 novembre, c’è Stucky, storia che racconta le imprese di un detective di provincia sopra le righe interpretato da Giuseppe Battiston. In streaming, su Rai Play, spazio a Nudes 2, produzione in novi episodi che affronta il tema del revenge porn dalla prospettiva degli adulti. Infine, c’è la novità tutta italiana Never too late, ambientata nel 2046 in un mondo distopico funestato dalla mancanza di ossigeno a causa degli alti tassi di anidride carbonica. Infine, occorrerà attendere al 2025 per le nuove stagioni di Mina Settembre e Mare Fuori.