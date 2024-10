Paesi che vai 2024-2025: dopo il declassamento dell’anno scorso, il programma rinviato a gennaio

Fino a due anni fa, era uno dei programmi di maggior successo della rete ammiraglia Rai. Da qualche mese a questa parte, invece, sembra essere divenuto, inspiegabilmente, quasi un peso. Stiamo parlando di Paesi che vai, storico programma della TV di Stato condotto da Livio Leonardi ed attualmente defilato nei palinsesti 2024-2025.

Paesi che vai 2024-2025, l’inspiegabile declassamento dell’anno scorso e l’impatto sugli ascolti

Per Paesi che vai, da oltre un anno, è iniziato un vero e proprio calvario. Da tempo visibile nella mattina di Rai 1, sembrava aver trovato la collocazione ideale dalla quarta edizione, trasmessa da settembre 2018. A partire da quella data, e sino all’anno scorso, il format era visibile sulla rete ammiraglia dalle 09:40 circa. Le puntate, ognuna dedicata ad una diversa città del nostro paese, ottenevano ascolti molto importanti, convincendo spesso oltre un milione e mezzo di telespettatori, con una share che in più di una occasione ha superato il 20%.

L’anno scorso, inspiegabilmente, è arrivata la decisione di sacrificare il programma, declassandolo su Rai 2 e posizionandolo alle ore 14:00. Una fascia, questa, che lo ha costretto a confrontarsi con dei colossi come Domenica In su Rai 1 ed Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Nonostante questo, dopo un inizio un po’ in sordina, Paesi che vai è comunque riuscito a conquistare una buona fetta di pubblico, arrivando più volte alla soglia del 4% di share.

Saltano le nuove puntate in autunno

Nonostante il trattamento subito e considerando la controprogrammazione, dunque, Paesi che vai ha ottenuto ascolti discreti, motivo per il quale tutti si aspettavano di rivederlo già a partire da settembre.

La Rai, invece, ha pensato di mettere in pausa, almeno per il momento, il format. Nella presentazione dei palinsesti non è stato citato, mentre nei dettagli della programmazione è stato liquidato in poche righe, nelle quali è spiegato che il programma tornerà in onda nel 2025. Ad oggi, di fatto, non è nota né la data esatta, né se la collocazione oraria rimarrà la medesima.

Paesi che vai 2024-2025, al suo posto una novità intitolata Playlist

Quel che è certo è che nella prima parte della stagione 2024-2025 non ci sarà Paesi che vai. Al suo posto, a partire da settembre alle 14:00 su Rai 2, arriva la novità Playlist. Si tratta di un programma incentrato sulle classifiche delle canzoni più ascoltate, condotto dal creatore digitale Gabriele Vagnato e dalla speaker radiofonica Federica Gentili. Si tratta, ovviamente, di un esperimento pensato per attrarre un pubblico giovane, che da anni, in quella fascia oraria, è però sintonizzato su Canale 5, dove è trasmesso Amici di Maria De Filippi. Per il nuovo show di Rai 2 si prospetta un compito arduo.