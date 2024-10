Superman e Lois episodi Indovina chi viene a cena e Il vestito del 21 luglio: trama e cast

Domenica 21 luglio, su Italia 1, sono proposti gli episodi Indovina chi viene a cena e Il vestito di Superman e Lois. Con gli appuntamenti odierni, in programmazione dalle ore 16:30 circa, procede la terza stagione della serie.

Superman e Lois Indovina chi viene a cena, regista e dove è girata

Superman e Lois è una serie tv statunitense, realizzata dalle società Warner Bros. Discovery e da Berlanti Productions. Creata da Greg Berlanti e Todd Helbing, è ispirata ai fumetti scritti da Jerry Siegel e da Joe Shuster.

La trama, firmata dagli sceneggiatori Brent Fletcher, Todd Helbing, Katie Aldrin, Juliana James e Jai Jamison, è basata sui personaggi di Superman e di Lois Lane. Coloro che hanno curato la regia del terzo capitolo sono Tom Cavanagh, Gregory Smith ed Elizabeth Henstridge. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti.

Superman e Lois Indovina chi viene a cena, la trama

Nel corso di Indovina chi viene a cena di Superman e Lois, il protagonista ha appreso da poco che Bruno e Pela sono sposati. Clark, allora, decide di provare a riaccendere l’interesse in Lois, convincendola a far fuori Bruno. Intanto, Natalia è molto tesa in quanto, per lei, è arrivato il momento di conoscere i genitori di Matteo. Le cose, però, non vanno come previsto, al punto che il ragazzo ha un violento diverbio con il padre.

Il vestito, la trama

Il pomeriggio del 21 luglio con la terza stagione di Superman e Lois va avanti, alle 17:20, con l’episodio dal titolo Il vestito. In esso, Superman e John Henry si scontrano: i due, infatti, hanno due idee differenti sulle modalità con le quali gestire Bruno Manheim. Invece, Jonatham consiglia a Natalie di rinunciare a frequentare Matteo.

Infine, Lois è molto agitata in vista degli interventi medici ai quali si sta per sottoporre. In questo stato, decide di confidarsi con Lana e le racconta il suo primo corteggiamento con Clark.

Superman e Lois Indovina chi viene a cena, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la terza stagione di Superman & Lois, che prosegue con due nuovi appuntamenti domenica 21 luglio, dalle 16:30 su Italia 1 e in streaming e on demand sul sito di Mediaset Infinity.