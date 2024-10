Stasera in tv mercoledì 24 luglio 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 24 luglio 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Monica Maggioni, Newsroom. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv mercoledì 24 luglio 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.20, la fiction L’ispettore Coliandro, con Giampaolo Morelli. Titolo dell’episodio di stasera: “Kabir Bedi”. Un amico pakistano di Coliandro (Giampaolo Morelli) gli chiede di indagare sulla nipote, appena arrivata a Bologna: teme che sia legata ad un gruppo integralista. Presto l’ispettore scopre che la ragazza lavora per i servizi segreti francesi allo scopo di smantellare un traffico di droga.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con il programma Newsroom. Monica Maggioni propone anche questa settimana quattro reportage sullo stesso tema. Stasera si parla di Haiti, ex paradiso turistico, oggi un inferno. Ecco i titoli delle inchieste già disponibili su RaiPlay: “Nel regno delle gang”, “All’inizio fu Hispaniola”, “Come sopravvivere” e “La terra trema”.

Su Rai5, alle 21.15, Visioni. Puntata dedicata agli elementi che prendono vita attraverso filosofia, arte e musica. Tra gli intervistati, il filosofo Telmo Pievani, la scrittrice Valeria Parrella, il direttore di Pompei Gabriel Zuchtriegel e la divulgatrice vulcanologa Sabrina Mugnos.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. In questi giorni vanno in onda le ultime puntate stagionali di “Quarta Repubblica” e “Quarto grado”. Al contrario, il programma di Giuseppe Brindisi resterà in onda anche ad agosto per garantire, almeno per una sera alla settimana, l’approfondimento sui temi più caldi dell’estate 2024.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Temptation Island. Ultima settimana, con appuntamento doppio (oggi e domani sera), per il viaggio nei sentimenti prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Lo straordinario successo di questa edizione ha convinto Mediaset a vararne subito una nuova, che sarà trasmessa in autunno.

Su La7, alle 21.15, La caduta. Con l’ausilio di filmati di repertorio e interviste, Ezio Mauro ripercorre le tappe finali che hanno portato alla caduta di Mussolini e del regime fascista. Si parte dal 25 luglio 1943, l’ultima riunione del Gran Consiglio fino all’arresto del Duce.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express – La via delle Indie. Dopo il Borneo, le coppie esplorano la Cambogia sotto l’occhio vigile di Costantino della Gherardesca. Nella prima sfida i protagonisti devono riconoscere il loro nome scritto con i caratteri Khmer.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Enzo Missione Spose. Enzo Miccio si reca a Frascati per aiutare alcune future spose a trovare l’abito perfetto per il loro matrimonio: vedremo il look “rock” di Floriana, il particolare abito “gastronomico” scelto da Chiara e l’indecisione di Antonella.

I film di questa sera mercoledì 24 luglio 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film horror del 2022, di Jacques Molitor, Wolfkin, con Louise Manteau. Quando Martin morde un coetaneo, sua madre Elaine lo porta dai nonni paterni, in cerca di aiuto. Qui Elaine capirà la vera natura della famiglia e dovrà scegliere se accettarla o combattere per suo figlio.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2019, di Phillippe Godeau, Il viaggio di Yao, con Omar Sy. Il piccolo Yao scappa dal suo villaggio per incontrare l’attore Seydou. Commosso dalla storia di Yao, l’uomo lo riaccompagna a casa: il viaggio sarà per lui la riscoperta delle proprie radici.

Su Nove, alle 21.25, il film drammatico del 1976, di John G. Avildsen, Rocky, con Sylvester Stallone. Dopo la rinuncia dello sfidante ufficiale, il campione del mondo dà la possibilità ad un pugile di second’ordine di combattere per il titolo. La scelta cade sull’italoamericano Rocky Balboa.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di James McTeigue, V per vendetta, con Natalie Portman, Hugo Weaving. In un’Inghilterra scampata alla guerra nucleare e oppressa da una feroce dittatura, la giovane Evey si allea con “V” un eroe mascherato che lotta per la libertà e la giustizia.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2021, di e con Robin Wright, Land. Edee si ritrova incapace di rimanere in contatto con un mondo che conosceva in precedenza. Di fronte ad un ambiente incerto, decide di ritirarsi per rifugiarsi nella magnifica natura delle montagne rocciose.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2012, di Ken Kwapis, Qualcosa di straordinario, con Drew Barrymore. Circolo Polare Artico: tre balene sono intrappolate tra i ghiacci. L’attivista di Greenpeace Rachel Kramer e il reporter tv Adam Carlson cercano di salvarle. Da una storia vera.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1984, di Sergio Martino, L’allenatore nel pallone, con Lino Banfi, Andrea Roncato. L’allenatore Oronzo Canà riceve a sorpresa l’incarico di guidare una squadra promossa in serie A. Dopo la bizzarra campagna acquisti del presidente, la salvezza pare impossibile, ma…

Stasera in tv mercoledì 24 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Robert Zemeckis, Flight, con Denzel Washington. Il comandante Whitaker compie un atterraggio di fortuna con il suo aereo, salvando molte vite. Inizialmente viene acclamato come un eroe, poi, però, finisce nel mirino della commissione d’inchiesta.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di James Napier, Joika – A un passo dal sogno, con Talia Ryder. La quindicenne Joy si trasferisce a Mosca dal Texas per diventare la prima ballerina del Bolshoi. Ma ben presto si rende conto che la competizione è estrema e feroce. Da una storia vera.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Edward Zwick, Jack Reacher – Punto di non ritorno, con Tom Cruise. L’ex investigatore militare Jack Reacher torna in Virginia per aiutare Susan Turner, maggiore dell’esercito e sua amica, accusata di spionaggio. Farà di tutto per dimostrare la sua innocenza.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2014, di Jack Heller, Caccia al mostro, con Kevin Durand, Lukas Haas. A Maiden Woods, lo sceriffo Shields e il suo vice Saunders indagano sulla scomparsa di alcuni taglialegna. Intanto si verificano altri eventi sempre più violenti e inspiegabili.