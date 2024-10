Delitti ai Caraibi episodi Omicidio alla distilleria e La grande lotta su Rete 4: trama e cast

Martedì 23 luglio, su Rete 4, sono trasmessi gli episodi Omicidio alla distilleria e La grande lotta di Delitti ai Caraibi. La serie, appartenente al genere poliziesco, è visibile dalle 21:20 circa, subito dopo la fine del talk 4 di sera.

Delitti ai Caraibi Omicidio alla distilleria, regista e dove è girata

Delitti ai Caraibi, conosciuta a livello internazionale con il titolo Tropiques Criminels, è una produzione originale di France Television e Federation Entertainment. Ideata da Thierry Sorel, Ivan Piettre ed Eric Eider, il secondo capitolo è composto da otto episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno.

Salvo modifiche di palinsesto, Rete 4 ne propone due alla settimana, nel prime time del martedì. I registi della seconda stagione di Delitti ai Caraibi sono Denis Thybaud e Lionel Chatton. Le riprese si sono svolte nelle Antille Francesi, sull’isola di Martinica. Gli appuntamenti di sette giorni fa hanno ottenuto buoni ascolti, convincendo rispettivamente 798 e 584 mila telespettatori, con una share del 5,3 e del 4,8%.

Delitti ai Caraibi Omicidio alla distilleria, la trama

Durante Omicidio alla distilleria di Delitti ai Caraibi, le protagoniste indagano su un complesso caso di omicidio. La vittima è il marito di Elise Berthier, prima donna di colore a capo di una distilleria.

In apparenza, l’uomo è morto in un drammatico incidente stradale. Tuttavia, le forze dell’ordine sospettano che la sua auto sia stata sabotata. Elise Berthier, sin dalla sua nomina, ha ricevuto molte critiche, provenienti soprattutto da gruppi maschilisti, che l’hanno addirittura minacciata. I detrattori hanno fatto di tutto pur di convincerla a dare le dimissioni, ma la donna, con ostinazione, non ha mai fatto un passo indietro.

La grande lotta, la trama

Subito dopo la fine di Omicidio alla distilleria, la serata con Delitti ai Caraibi procede con l’appuntamento La grande lotta. In esso, Johanna Eckert, una dottoressa molto conosciuta, è morta mentre gioca a paddle. La ginecologa, sostenitrice del diritto all’aborto, è da tempo fortemente criticata dalle associazioni pro vita. Nonostante non vi siano evidenze di un omicidio, le poliziotte temono che la morte di Eckert possa essere stata provocata da qualche suo nemico.

Delitti ai Caraibi Omicidio alla distilleria, il cast

Di seguito gli attori e i personaggi da loro interpretati durante il terzo ed il quarto episodio della seconda stagione di Delitti ai Caraibi, visibili nel prime time di Rete 4 di martedì 23 luglio e in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.