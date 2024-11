Chicago Fire episodi Sotto pressione e Mai dire addio su Italia 1: trama, cast e curiosità

Mercoledì 14 agosto, su Italia 1, sono trasmessi gli episodi Sotto pressione e Mai dire addio di Chicago Fire. La serie, che racconta le vicissitudini dei pompieri della Caserma 51 di Chicago, è visibile dalle 21:20 circa.

Chicago Fire Sotto pressione, regista e dove è girata

Tutti gli appuntamenti di Chicago Fire 12 sono una produzione originale di Universal Television e Wolf Entertainment. La serie, ideata da Dick Wolf, appartiene allo stesso universo narrativo di Chicago PD e Chicago MED, anch’esse proposte in chiaro ed in prima serata su Italia 1 nelle giornate del lunedì e del giovedì. La regia è a cura di Reza Tabrizi, Lisa Robinson e Matt Earl Beesley. La sceneggiatura, invece, è di Andrea Newman. Le riprese, come di consueto, si sono svolte nella città di Chicago.

Chicago Fire Sotto pressione, la trama

Nel corso di Sotto pressione di Chicago Fire, Lennox risponde ad una chiamata. Nell’intervento, deve prendersi cura di un paziente, le cui condizioni di salute appaiono decisamente gravi. Il paramedico, per tentare di salvare la vita al degente, effettua una iniezione di un potente sedativo, senza prima aver controllato i suoi livelli di ossigeno. Violet e Severide, avendo notato ciò che è accaduto, scelgono di denunciare l’accaduto al capo paramedico Robinson. Inevitabilmente, tale fatto è destinato ad aumentare la tensione già presente. Il matrimonio fra Cruz e Chloe entra in crisi, mentre Tony e Capp fanno squadra e competono contro un’altra caserma.

Mai dire addio, la trama

In seguito, la serata odierna con Chicago Fire procede, dalle 22:20 circa, con l’episodio intitolato Mai dire addio. In esso, un uomo è vittima di un incidente. Dopo essere caduto da una impalcatura, rimane in gravi condizioni. Boden, osservando tale persona appesa nel vuoto, inizia a riflettere e prende una decisione importante. Sceglie, infatti, di presentare la sua candidatura a Vice Commissario. Mouch ha difficoltà con alcuni colleghi. La relazione fra Violet e Carver, infine, entra in crisi.

Chicago Fire Sotto pressione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della dodicesima stagione di Chicago Fire, le cui nuove puntate sono in onda su Italia 1 nel prime time di mercoledì 14 agosto ed in streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.