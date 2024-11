Emily in Paris 4, dal 15 agosto la prima parte su Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 15 agosto, nel giorno in cui si festeggia il Ferragosto, Netflix rilascia alla visione la prima parte di Emily in Paris 4. La serie, nel nostro paese, è rilasciata dalle ore 09:00.

Emily in Paris 4 prima parte, regista e dove è girata

Emily in Paris 4, produzione originale delle società Jax Media, Darren Star Productions ed MTV Entertainment Studios, appartiene al genere romantico. La quarta stagione della serie è composta da dieci appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 30 minuti. I primi cinque episodi sono rilasciati il 15 agosto. Per assistere ai restanti, invece, occorre aspettare il 12 settembre.

Ideata da Darren Star, la sceneggiatura delle nuove puntate è scritta da Joe Murphy, Grant Sloss, Alison Brown, Joshua Levy, Prathi Srinivasan, Robin Schiff e Liz Eney. La regia, invece, è di Andy Fleming. Come intuibile già dal titolo, le riprese si sono svolte a Parigi, dove è ambientata l’intera vicenda.

Emily in Paris 4 prima parte, la trama

Durante la prima parte di Emily in Paris 4, la protagonista Lilly Collins è scossa dopo quello che è accaduto sul finire dello scorso capitolo. Infatti, Camille ha annunciato di essere al corrente dell’attrazione fra Emily e Gabriel, svelando anche di essere incinta dell’uomo. Alfie, a sua volta, ha interrotto la relazione con la protagonista, consapevole che quest’ultima prova qualcosa per l’altro uomo.

Nelle nuove puntate della quarta stagione di Emily in Paris, il personaggio principale prova dei forti sentimenti per due persone. Entrambe, però, non sembrano intenzionate ad avere un legame con lei. Gabriel è impegnato con i preparativi per diventare padre, mentre Alfie ha perso la fiducia.

Spoiler finale

Nella prima parte della nuova stagione, Gabriel ed Emily si ritrovano a lavorare insieme con l’obiettivo di ottenere la tanto agognata stella Michelin. La collaborazione, però, non fa altro che aumentare ulteriormente l’attrazione fra loro. Sylvie deve fronteggiare un segreto del passato che potrebbe minare la stabilità del suo matrimonio. Mindy e la sua band si preparano per andare all’Eurovision. Ben presto, però, i loro fondi finiscono.

Emily in Paris 4 prima parte, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Emily in Paris 4, serie tv le cui nuove puntate sono rilasciate, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00.