Stasera in tv martedì 20 agosto 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 20 agosto 2024. Su Rai2, il programma musicale con i Negramaro, Negramaro Back Home. Su Canale 5, il comedy show con Paolo Bonolis, Ciao Darwin 9.

Stasera in tv martedì 20 agosto 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il telefilm Master Crimes, con Muriel Robin. Due episodi: il primo s’intitola, “Sarai un uomo”. Il proprietario di una catena di palestre viene trovato morto in un magazzino abbandonato il giorno dopo San Valentino. Prima di essere strangolato e mutilato, l’uomo è stato drogato. Louise Arbus (Muriel Robin) indaga con i suoi studenti. A seguire, “Sotto pressione”. In una prestigiosa scuola specializzata in chimica si consuma un delitto efferato: durante un esperimento, uno dei migliori studenti, Maxime, muore tragicamente per aver ingerito del sodio. La professoressa Arbus indaga.

Su Rai2, alle 21.00, il programma musicale Negramaro Back Home. I Negramaro di Giuliano Sangiorgi tornano a casa, a Galatina, in Salento, dove tutto è cominciato, per un concerto che celebra 20 anni di successi. Sul palco, con loro, artisti e amici come Diodato, Ariete, Ermal Meta, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Malika Ayane, Elisa e Fiorella Mannoia.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Filorosso Revolution. Con l’intenzione di portare all’attenzione “storie che altrimenti non vedremmo” Federico Ruffo presenta la quinta puntata della terza edizione. Con il suo arrivo, il programma lanciato nel 2022 da Giorgio Zanchini ha rimesso in primo piano le inchieste, alcune delle quali firmate dallo stesso Ruffo.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, la docuserie Planet Earth III. Torna con nuove puntate l’emozionante e spettacolare docuserie della BBC. Protagoniste, le specie più straordinarie, raccontate con immagini inedite ed emozionanti, talvolta divertenti o drammatiche, ma sempre ricche di speranza. La serie utilizza tecnologie cinematografiche d’avanguardia.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Ciao Darwin 9. Donne di diverse generazioni sono le protagoniste della quinta puntata della nona e ultima edizione dello show ideato e condotto da Paolo Bonolis. Le giovanissime sono capitanate dalla modella Lavinia Abate, Miss Italia 2022, mentre la squadra adulta è nelle mani di Elenoire Casalegno.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Quattro matrimoni. Rivediamo Costantino della Gherardesca nella quinta puntata. In gara 4 spose che vogliono un matrimonio da sogno: Carmela di Francavilla al Mare (CH), Claudia di Pozzallo (RG), Nadia di Spinimbecco (VR), Laura di Castel Goffredo (MN).

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo Appuntamento Teen Uk. Nuova puntata con il programma che propone ad alcuni adolescenti inglesi di mettere lo smartphone da parte e di cercare d’instaurare dal vivo una “connessione” romantica, per far sbocciare un nuovo amore.

I film di questa sera martedì 20 agosto 2024

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Shaka King, Judas and the Black Messiah, con Daniel Kaluuya. Il ladruncolo William O’Neill viene assoldato dall’Fbi per infiltrarsi come informatore fra le Pantere Nere, un gruppo attivista guidato da Fred Hampton. Da una storia vera.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1964, di Stanley Kubrick, Il Dottor Stranamore, con Peter Sellers. Un generale americano, fanatico anticomunista, ordina un attacco atomico sull’Unione Sovietica. Il Presidente degli Stati Uniti tenta in ogni modo di fermare il disastro.

Su La7, alle 21.15, il film thriller del 1976, di John Schlesinger, Il maratoneta, con Dustin Hoffman, Laurence Olivier. Babe Levy, un tranquillo studente ebreo, assiste all’uccisione di suo fratello e scopre che era coinvolto in un intrigo internazionale. Ora deve affrontare il mandante del delitto.

Su Nove, alle 21.25, il film thriller del 1999, di Phillip Noyce, Il collezionista di ossa, con Denzel Washington, Angelina Jolie. Il detective Rhyme, rimasto paralizzato in un incidente, indaga con l’aiuto dell’agente Amelia Donaghy sui delitti di un sanguinario serial killer. Ma quando l’assassino lo prende di mira…

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2004, di Stephen Sommers, Van Helsing, con Hugh Jackman, Kate Beckinsale. XIX secolo. Il leggendario cacciatore di vampiri Van Helsing arriva in Transilvania: deve aiutare gli ultimi discendenti di una famiglia gitana ad eliminare il conte Dracula.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2018, di Alessandro Genovesi, Puoi baciare lo sposo, con Cristiano Caccamo, Salvatore Esposito. A Berlino, Antonio chiede al compagno Paolo di sposarlo. Lui accetta e chiede però di essere presentato ai futuri suoceri che vivono in Italia. Antonio lo accontenta, ma…

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1980, di Carlo Verdone, Un sacco bello, con Carlo Verdone, Mario Brega, Renato Scarpa. Commedia ad episodi che racconta lo stravagante Ferragosto romano di tre personaggi. Un bullo di borgata, un timidone con velleità da Casanova, un “figlio dei fiori”.

Stasera in tv martedì 20 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2024, di Leonardo Pieraccioni, Pare parecchio Parigi, con Giulia Bevilacqua, Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini. Tre fratelli, Bernardo, Ivana e Giovanna vogliono esaudire il desiderio dell’anziano e malato padre: un viaggio a Parigi. Ma non potendo allontanarsi dall’ospizio, escogitano un piano.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di fantascienza del 2016, di Denis Villeneuve, Arrival, con Amy Adams, Jeremy Renner. Alcune navicelle aliene atterrano sulla Terra. L’esperta di linguistica Louise Banks viene selezionato per far parte di una squadra che dovrà cercare di comprendere le loro intenzioni.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Max Minghella, Teen spirit – A un passo dal sogno, con Elle Fanning. La sedicenne Violet, di famiglia modesta, sogna di diventare una cantante pop. Grazie a supporto di Vladimir, un insolito mentore, decide di partecipare a un talent show.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2015, di George Miller, Mad Max: Fury Road, con Tom Hardy. Nell’Australia post-apocalittica, Max viene catturato dagli spietati guerriglieri comandati da Immortan Joe e condotto alla Cittadella, la loro roccaforte nella desertica Fury Road.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Ron Howard, Inferno, con Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy. Risvegliatosi in un ospedale fiorentino senza memoria, il professor Langdon si ritrova coinvolto nel piano di un folle criminale che intende scatenare un’epidemia mondiale.