Torna la lirica su Rai 3: il 19 agosto è in onda Turandot

Lunedì 19 agosto, su Rai 3, torna protagonista l’opera lirica con la Turandot. Il capolavoro di Giacomo Puccini è visibile in prima serata, dalle 21:20.

Turandot Rai 3, il nuovo capitolo de La Grande Opera all’Arena di Verona

L’appuntamento odierno su Rai 3 con la Turandot fa parte della serie La Grande Opera all’Arena di Verona. Con tale nome si intende la raccolta di spettacoli lirici in onda sulla terza rete della TV di Stato e svolti nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Lo show, prodotto da Rai Cultura, è mostrato nella versione curata da Franco Zeffirelli. La regia televisiva è di Fabrizio Guttuso Alaimo e l’evento, oltre che in televisione, è fruibile in streaming ed on demand su Rai Play.

Turandot Rai 3, la trama dell’opera

La scelta di trasmettere la Turandot rappresenta la volontà dell’Arena di omaggiare Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa. L’opera, articolata in tre atti e in cinque quadri, è stata composta in quattro anni, dal 1920 al 1924. Due anni più tardi si è svolta la prima rappresentazione, presso il Teatro alla Scala di Milano.

Al centro della trama c’è Turandot, interpretata da Ekaterina Semenchuk, al suo debutto assoluto all’Arena di Verona. La storia è ambientata a Pechino e il personaggio principale, figlia dell’imperatore Altoum, è la Principessa della Cina. Quest’ultima ha deciso che sposerà il pretendente di sangue reale che riuscirà a risolvere tre indovinelli molto difficili da lei stessa ideati. Coloro che non riusciranno a fornire le risposte corrette pagheranno con la loro vita, in quanto saranno decapitati. Un giovane principe chiamato Calaf decide di affrontare la prova, nonostante i tentativi di farlo desistere portati avanti da Ping, Pong e Pang, tre ministri del regno.

A condurre la serata c’è Luca Zingaretti

La serata su Rai 3 con Turandot ha come padrone di casa Luca Zingaretti. L’attore è fra i più noti del nostro paese, popolare soprattutto per aver interpretato l’amato Commissario Montalbano nell’omonima fiction su Rai 1. Lo spettacolo è arricchito dall’Orchestra di Fondazione Arena e dal Coro, entrambi diretti da Michele Spotti. Il finale dell’opera è eseguito nel tradizionale completamento di Franco Alfano, sugli appunti di Puccini e sotto la supervisione di Arturo Toscanini.

Turandot Rai 3, il cast

Di seguito il cast degli artisti e dei personaggi da loro interpretati durante la Turandot, rappresentata all’Arena di Verona lunedì 19 agosto e visibile su Rai 3 dalle 21:20.