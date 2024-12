Stasera in tv martedì 27 agosto 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 27 agosto 2024. Su Rai2, il talk show di Monica Setta, Storie di donne al bivio. Su Rete 4, il programma Planet Earth III.

Stasera in tv martedì 27 agosto 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il telefilm Master Crimes, con Muriel Robin. Due giovani donne vengono ritrovate sulla riva di un lago: una è morta per strangolamento, l’altra è ancora viva, ma non parla. Louise (Muriel Robin) pensa che sia stata sequestrata per diversi mesi da un serial killer che prima di uccidere le sue prede le tiene a lungo prigioniere.

Su Rai2, alle 21.00, il talk show Storie di donne al bivio. Le interviste di Monica Setta, in onda dal 2023 in seconda serata, arrivano nella fascia di massimo ascolto con due puntate speciali (la seconda andrà in onda il 9 settembre). Le donne al bivio di stasera sono Asia Argento, Nunzia De Girolamo, Monica Leofreddi, Valeria Marini e Roberta Capua.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Filorosso Revolution. Federico Ruffo presenta la penultima puntata del programma settimanale che ogni settimana approfondisce l’attualità con inchieste e reportage. Tra i temi affrontati in questa terza edizione, il turismo e i voli low cost, la siccità, la situazione dei Campi Flegrei e la cosiddetta “mafia dei pascoli”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, il documentario Planet Earth III. Girata nel corso di oltre cinque anni, la serie di David Attenborough utilizza tecnologie cinematografiche d’avanguardia per rivelare i più grandi prodigi della vita sulla Terra, dai droni super leggeri ai sommergibili a comando remoto. Il pubblico avrà così modo di accedere a paesaggi altrimenti irraggiungibili.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Ciao Darwin 9. Una sfida nel mondo della cucina è al centro della settima puntata della nona edizione, condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Una contrapposizione tra due modi diversi di intendere i pranzi e le cene fuori casa: le Trattorie (squadra di Claudio Amendola) e gli Stellati, guidati da Andy Luotto.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Ogni martedì e ogni giovedì Marianna Aprile e Luca Telese ci tengono compagnia per tre ore con la versione lunga del loro talk quotidiano nato nel 2010. La prima edizione era condotta dallo stesso Telese e Luisella Costamagna.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Quattro matrimoni. Anche stasera Costantino della Gherardesca ci invita a quattro cerimonie sfarzose e imponenti (e, per gli invitati, faticosissime), che hanno in comune una cosa soltanto: tutto deve ruotare attorno alla star di giornata, la sposa.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Io e le mie nuove ossessioni “Seno gigante”. Tra le varie storie di persone con gravi dipendenze da comportamenti strani troviamo quella di Foxy: la donna ama avere un seno enorme, ma rischia di andare incontro a gravi problemi di salute.

I film di questa sera martedì 27 agosto 2024

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Guillermo del Toro, La fiera delle illusioni, con Bradley Cooper. Un giostraio ambizioso con un talento per manipolare le persone con poche parole ben scelte, inizia una relazione con una psichiatra che si rivela essere ancora più pericolosa di lui.

Su Nove, alle 21.25, il film d’avventura del 2003, di Peter Berg, Il tesoro dell’Amazzonia, con Dwayne Johnson. Beck, burbero cacciatore di taglie molto quotato, accetta di andare in Amazzonia per ritrovare Travis, figlio di un ricco americano, partito a caccia di tesori misteriosi.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Neil Marshall, Hellboy, con Ron Perlman. Hellboy, il semi-demone che protegge la Terra dalle creature soprannaturali, questa volta è impegnato in una missione a Londra per fronteggiare un’antica strega malvagia tornata dal regno dei morti.

Su Iris, alle 21.10, il film western del 1960, di John Ford, I dannati e gli eroi, con Woody Strode, Jeffrey Hunter. 1881: Braxton Rutledge, un sergente di colore dell’esercito americano, è accusato di aver violentato e ucciso una sedicenne. Lo difendono il tenente Thomas Cantrell e la sua fidanzata.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2006, di Ferzan Ozpetek, Saturno contro, con Pierfrancesco Favino, Luca Argentero. Un gruppo di amici ama incontrarsi a casa della coppia gay composta da Davide e Lorenzo. Quando quest’ultimo si ammala e muore, l’esistenza di tutti viene sconvolta.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1974, di Lina Wertmuller, Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, con Mariangela Melato, Giancarlo Giannini. Durante una crociera, un marinaio deve sottostare ai capricci della padrona. Quando lo yatch naufraga su un’isola deserta, lui si prende la rivincita.

Stasera in tv martedì 27 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2017, di Patty Jenkins, Wonder Woman, con Gal Gadot. Nel 1917 la principessa amazzonica Diana, armata del Lazo della Verità, lascia l’isola di Themyscira con il soldato americano Steve Trevor. Insieme affronteranno il dio della guerra Ares, deciso ad annientare l’umanità.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Christopher Nolan, Oppenheimer, con Cillian Murphy. Germania 1942. In piena Seconda Guerra Mondiale, il fisico J. Robert Oppenheimer lavora con una squadra di scienziati durante il Progetto Manhattan, che porterà allo sviluppo della bomba atomica.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2019, di Justin Baldoni, A un metro da te, con Haley Lu Richardson. Will e Stella, ricoverati per fibrosi cistica, s’innamorano a prima vista. Nonostante debbano stare a un metro di distanza l’uno dall’altra, i due sono determinati a trovare il modo per stare insieme.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1993, di Renny Harlin, Cliffhanger – L’ultima sfida, con Sylvester Stallone. Dopo un tragico incidente, Gabe Walker lascia il suo lavoro di guida alpina, le montagne e la donna che ama. Ma, quando ci sarà bisogno di lui, non si tirerà indietro.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Brad Furman, City of Lies – L’ora della verità, con Johnny Depp. Anni dopo la misteriosa morte dei rapper Notorious B.I.G. e Tupac Shakur, l’ex detective Poole e un reporter riaprono il caso: vogliono smascherare la polizia corrotta di Los Angeles.