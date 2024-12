Squadra Speciale Cobra 11 episodio Legami di sangue: trama, cast e curiosità

Lunedì 26 agosto, su Rai 2, è in onda l’appuntamento intitolato Legami di sangue di Squadra Speciale Cobra 11. La puntata odierna è l’ultima della ventottesima stagione della serie. Essa è visibile, come di consueto, dalle ore 21:00 circa, prendendo il via subito dopo la fine dell’edizione serale del TG2.

Squadra Speciale Cobra 11 Legami di sangue, regista e dove è girata

La serie ha debuttato in patria nel 1996 sull’emittente locale RTL, dove è conosciuta con il titolo originale Alarm Fur Cobra 11 Die Autobahnpolizei. Tre anni più tardi, nel 1999, la fiction che segue le gesta degli agenti della polizia autostradale criminale è sbarcata nel nostro paese. Da quel momento in poi, ha quasi sempre presenziato nella programmazione di Rai 2, che lo ha trasmesso in diverse fasce orarie, sia nel prime time che nel daytime.

Le riprese di Squadra Speciale Cobra 11 si sono svolte in varie località della Germania. In particolare, i set sono stati montati soprattutto nei pressi delle città Neuss, Colonia e Dusseldorf. Coloro che hanno curato la regia degli appuntamenti sono Franco Tozza e Friederike Hess. La sceneggiatura, invece, è di Etienne Heimann, Sabine Leipert e Marc Hillefeld.

Squadra Speciale Cobra 11 Legami di sangue, la trama

Nel corso di Legami di sangue, i protagonisti Vicky e Semir sono chiamati in piena notte, per intervenire sulla scena di un crimine. In città è avvenuto un omicidio. I personaggi principali, non appena giungono sul posto, fanno una scoperta destabilizzante. La vittima, infatti, è il padre di Vicky.

Spoiler finale

Vicky e Semir, in Squadra Speciale Cobra 11, iniziano ad indagare per cercare di individuare il colpevole dell’omicidio. Con il tempo, emerge un sospetto che turba ulteriormente la detective: suo padre, infatti, potrebbe essere stato una talpa della mafia, che ha lavorato sotto copertura all’interno della polizia. Oltre che sul lavoro, Vicky è impegnata anche sul versante privato, in quanto ha degli screzi con la sorella Sandra.

Squadra Speciale Cobra 11 Legami di sangue, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante l’ultimo appuntamento della ventisettesima stagione di Squadra Speciale Cobra 11, in onda in prima visione assoluta in Italia nella prima serata di lunedì 26 agosto su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.