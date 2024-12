Harry Wild La signora del delitto episodi L’amica velenosa e Il cacciatore: trama, cast e curiosità

Si intitolano L’amica velenosa e Il cacciatore gli episodi di Harry Wild La signora del delitto in onda oggi, venerdì 30 agosto, su Rete 4. La serie, appartenente al genere poliziesco, è visibile a partire dalle ore 21:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine del talk 4 di Sera.

Harry Wild La signora del delitto L’amica velenosa, regista e dove è girata

La società che ha realizzato la fiction è la Dynamic Television. Ideata da David Logan, la regia della serie è a cura di Ronan e Rub Burke. Coloro che firmano la sceneggiatura, invece, sono il già citato David Logan e Jo Spain. Le riprese, durante qualche settimana, si sono svolte in Irlanda, nei pressi della capitale Dublino.

La seconda stagione della fiction con protagonista la nota attrice Jane Seymour è composta da sei appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Gli episodi hanno debuttato nel 2023 sul servizio streaming britannico Acorn TV. In Italia, Rete 4 ne propone due alla settimana, nel prime time del venerdì. Salvo ulteriori modifiche di palinsesto, il finale di stagione è in programma il 6 settembre.

Harry Wild La signora del delitto L’amica velenosa, la trama

Nel corso di Harry Wild La signora del delitto, l’attesa di Elaine sta per finire. Finalmente, infatti, è arrivato il giorno del tanto atteso matrimonio. Poche ore prima di convolare a nozze, però, avviene un doloroso imprevisto. L’amica Nuala, nel bel mezzo della festa dell’addio al nubilato, perde la vita. Le forze dell’ordine, intervenute sul luogo, scoprono che la vittima è stata avvelenata con il botulino.

Il cacciatore, la trama

La serata odierna con Harry Wild La signora del delitto procede con l’episodio Il cacciatore. In esso, Ben, un ex ragazzo di Orla dei tempi dell’università, si presenta di nuovo alla donna per chiedere aiuto. Francis, il suo socio, è stato ucciso. Ai protagonisti spetta il compito di svolgere le indagini per individuare il colpevole.

Harry Wild La signora del delitto L’amica velenosa, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la seconda stagione di Harry Wild La signora del delitto, serie tv crime i cui nuovi appuntamenti sono trasmessi su Rete 4 nella prima serata di venerdì 30 agosto e visibile in streaming su Mediaset Infinity.