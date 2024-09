Chi l’ha visto? 2024-2025, l’11 settembre la nuova edizione: si parte con il caso Emanuela Orlandi

Mercoledì 11 settembre inizia l’edizione 2024-2025 di Chi l’ha visto?. Il programma, fra i titoli storici di Rai 3, dove ha debuttato nel 1989, è trasmesso in prima serata, dalle ore 21:20.

Chi l’ha visto? 2024-2025, si parte con il caso Emanuela Orlandi

Al timone dell’edizione 2024-2025 di Chi l’ha visto? è confermatissima Federica Sciarelli. Quest’ultima è la conduttrice del format dal 2004, anno nel quale ha preso il posto di Daniela Poggi. Quella al via oggi è la 37esima edizione del programma, che ogni settimana si occupa di alcuni casi di cronaca irrisolti.

In occasione della prima puntata, in onda oggi, mercoledì 11 settembre, Sciarelli e gli inviati si occupano di Emanuela Orlandi. La giovane studentessa, cittadina dello Stato del Vaticano, è scomparsa nel nulla nel 1983. All’epoca, Orlandi aveva solamente 15 anni. Nel corso del tempo, le forze dell’ordine hanno seguito numerose piste investigative, che però non hanno portato a nulla. Sono passati decenni ma, ad oggi, nessuno conosce ancora la verità.

L’intervista a Pietro Orlandi

Durante Chi l’ha visto? dell’11 settembre, appuntamento che dà il via all’edizione 2024-2025, è presente in studio Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. Insieme alla conduttrice discutono del contenuto di una cassetta ritrovata poche settimane dopo la sparizione della giovane.

Nell’audio contenuto in tale supporto è possibile udire delle urla di dolore, emesse da una giovane ragazza. Sciarelli prova a comprendere se la voce presente nella cassetta possa essere quella di Emanuela Orlandi o se, invece, appartiene ad un’altra ragazza.

Chi l’ha visto? 2024-2025, le altre inchieste

Nel corso di Chi l’ha visto? dell’11 settembre si torna sulla vicenda di Nessy. La mamma bloccata in Egitto insieme alla sua bambina racconta le difficoltà che ha dovuto affrontare in estate. Durante la bella stagione, infatti, è dovuta scappare per ben tre volte, dovendo trovare, in ogni occasione, un nuovo luogo protetto e segreto nel quale stare. Tutto ciò per cercare di sfuggire alle minacce rivolte dall’ex marito.

In seguito, è proposto un focus sulla terribile storia di Ana Maria Henao. La ricca ereditiera statunitense è scomparsa il 2 febbraio scorso, a Madrid. Nella stessa giornata, le immagini di videosorveglianza avevano ripreso l’ex marito mentre usciva da casa con una valigetta, all’interno della quale era presenta proprio il cadavere di Ana. Il programma di Rai 3 intervista un’amica della donna, che chiede aiuto per cercare il corpo dell’ereditiera, forse nascosto nei boschi della provincia di Vicenza. Infine, come sempre, spazio ad appelli, segnalazioni e richieste di aiuto da parte di persone in difficoltà.