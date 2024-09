Medici in corsia dal 16 settembre su Rai 2: trama, cast e curiosità

Da lunedì 16 settembre è in onda, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, la serie Medici in corsia. La fiction è trasmessa dalle 18:50 su Rai 2.

Medici in corsia, regista e dove è girata

Medici in corsia è una produzione originale della Germania, dove ha debuttato nel 2015 sull’emittente locale ARD 1. Il titolo con il quale ha debuttato in patria è In aller Freundschaft Die jungen Arzte. La società che ha realizzato il titolo è la Saxonia Media Filmproduktion.

Le riprese si sono svolte in Germania. Coloro che hanno curato la regia sono Steffen Manhert e Jan Bauer. La sceneggiatura, invece, è firmata da Bernadette Feiler, Dennis Eick ed Andreas Watcha. La prima stagione è composta da quarantadue episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 45 minuti. Salvo modifiche di palinsesto, Rai 2 ne propone due al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18:50.

Medici in corsia, la trama

Medici in corsia racconta le avventure di un gruppo di giovani medici, capeggiato dal dottore Niklas Ahrend. Quest’ultimo, con diversi anni di attività alle spalle, ha deciso di cambiare vita, lasciando la città d’origine e trasferendosi alla ricerca di nuove sfide, sia professionali che private.

Niklas, al suo fianco in questa nuova avventura, può contare sul sostegno di una vecchia conoscenza. Si tratta di un’amica, si chiama Layla e lavora anch’essa in ospedale, nel ruolo di anestesista e chirurgo traumatologo.

Spoiler finale

Durante Medici in corsia, il gruppo di medici, infermieri e specializzandi, fra rivalità ed amori, devono provare a salvare le vite dei tanti pazienti che si presentano al pronto soccorso cittadino. Nel corso dell’appuntamento del 9 settembre, la capacità di Ahrend di gestire i tirocinanti è messa a dura prova dopo che l’intera struttura è in stato di allarme a causa di un grave incidente. Un treno si è scontrato con un mezzo pesante e il sinistro ha causato numerosi feriti. Tale situazione di emergenza, inevitabilmente, manda in apprensione tutti, soprattutto i medici più giovani.

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Medici in corsia, serie tv tedesca che debutta nel nostro paese a partire da lunedì 16 settembre, dalle 18:50 su Rai 2 e visibile in streaming ed on demand sul sito di Rai Play.