Stasera in tv martedì 15 ottobre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 15 ottobre 2024. Su Rai3, il programma condotto da Francesca Fialdini, Le ragazze. Su Rete 4, l’attualità con E’ sempre Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer.

Stasera in tv martedì 15 ottobre 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.20, il quiz The Floor – Ne rimarrà solo uno. Chi sarà il vincitore della seconda edizione del quiz condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo. Lo scopriamo alla fine della puntata di stasera: in programma le ultime sfide tra i concorrenti che, settimana dopo settimana, si sono distinti allargando il proprio dominio sul pavimento a scacchiera.

Su Rai3, alle 21.20, Le ragazze. Francesca Fialdini introduce nuove storie di vita, ritratti di donne che sono state ventenni negli Anni 40, 50, 60, 70, 80 e 90, o giovani di oggi, che grazie al loro sguardo illuminano eventi della nostra storia recente. Il programma è realizzato per Rai Cultura dalla casa di produzione Pesci Combattenti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Tra le presenze fisse del programma di Bianca Berlinguer c’è Nonna Silvi, star dei social con 3 milioni e mezzo di follower solo su Instagram. Ogni martedì l’83enne cuoca di Montesertoli (Firenze), all’anagrafe Silvana Bini, dice la sua sui temi della settimana. Con lei in cucina c’è sempre il nipote Gabriele.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Temptation Island. Per le coppie protagoniste di questa edizione a cavallo tra estate e autunno è arrivato il momento della verità: stasera con Filippo Bisciglia, nell’ultima puntata, assisteremo ai falò di confronto definitivi e scopriremo quanti e quali legami saranno sopravvissuti a tre settimane di tentazioni.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Anche per la nuova stagione del talk di Giovanni Floris che ha preso il via il 17 settembre, la copertina è affidata a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Il duo comico genovese prende di mira un discusso personaggio del momento.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Seconda e ultima serata dei Bootcamp per l’edizione 2024 del talent che fra le novità ha presentato la conduttrice Giorgia. Ogni martedì, chi non è cliente Sky, può vedere qui in chiaro la puntata andata in onda il giovedì precedente.

Su Nove, alle 21.30, il reality Best Weekend. Questa settimana è in scena Napoli per la 3° puntata del nuovo programma di Francesco Panella che ci svela il mix per un fine settimana ok tra mare, lago, colline o montagna. Buon cibo, location top ed esperienze da non perdere.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Con la sua consueta ironia, Flavio Montrucchio accoglie nel ristorante nuovi single in cerca dell’anima gemella. Al termine della cena, entrambi commentano singolarmente la propria esperienza e decidono se rivedersi oppure no.

I film di questa sera martedì 15 ottobre 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film drammatico del 2021, di Ridley Scott, House of Gucci, con Lady Gaga, Adam Driver. Milano, 27 marzo 1995. L’imprenditore Maurizio Gucci, erede dell’omonima casa di moda, viene assassinato in pieno centro. Le indagini proveranno che a organizzare l’omicidio è stata l’ex moglie, Patrizia Reggiani (Lady Gaga). Un epilogo scioccante per una storia nata molti anni prima, nel 1970.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Yvan Attal, L’accusa, con Ben Attal. La vita di Jean e Claire Farel viene sconvolta dall’arresto del figlio Alexandre, accusato di stupro nei confronti della figlia del compagno della madre. Le indagini porteranno a terribili verità.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 2009, di Jonathan Mostow, Il mondo dei replicanti, con Bruce Willis. In un futuro imprecisato, gli uomini preferiscono farsi sostituire dalle loro copie artificiali. L’agente Greer indaga sull’omicidio del figlio di Lionel Canter, l’inventore dei “surrogati”.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2017, di Martin Campbell, The Foreigner, con Katie Leung, Jackie Chan. Quando la figlia rimane uccisa in un attentato dell’IRA a Londra, Quan (Jackie Chan), ristoratore con un passato nelle forze speciali, decide di vendicarsi. Il suo primo obiettivo è Liam Hennessy (Pierce Brosnan), attuale vice primo ministro dell’Irlanda del Nord ed ex leader provvisorio dell’IRA.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 1994, di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, con John Travolta, S.L. Jackson. A Los Angeles s’intrecciano storie di ordinaria violenza: due balordi tentano una rapina; un killer deve fare compagnia alla moglie del capo e un pugile vince, a sorpresa, un incontro truccato.

Su Iris, alle 21.10, il film western del 1969, di Henry Hathaway, Il “Grinta”, con Kim Darby, John Wayne. Mattie, figlia di un allevatore, ingaggia il vecchio sceriffo Cogburn, detto “Il grinta”, per catturare l’assassino di suo padre. A loro si unisce l’agente governativo La Boeuf.

Stasera in tv martedì 15 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2002, di Brett Ratner, Red Dragon, con Edward Norton, Anthony Hopkins. L’ex agente dell’Fbi Will Graham è sulle tracce di Red Dragon, un folle assassino accusato di efferati omicidi. Per risolvere il caso, chiederà aiuto a una sua vecchia conoscenza.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di John Wells, The Company Men, con Ben Affleck, Kevin Costner. Bobby, manager in un’importante multinazionale, conduce una vita agiata. Tutto precipita quando l’azienda, in vista di un’imminente fusione, dà il via ad una serie di licenziamenti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film di fantascienza del 2013, di Gavin Hood, Ender’s game – Il gioco di Ender, con Asa Butterfield, Harrison Ford. La Terra è minacciata da una razza aliena. Il colonnello Graff rinforza i presidi, addestrando i giovani più promettenti. Le sue aspettative si concentrano sul dodicenne Ender Wiggin.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2003, di F. Gary Gray, Il risolutore – A Man Apart, con Vin Diesel. Dopo la brutale uccisione della moglie, Sean Vetter, un agente speciale della narcotici, inizia la sua guerra contro la malavita alla frenetica ricerca degli assassini.