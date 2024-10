Stasera in tv mercoledì 30 ottobre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 30 ottobre 2024. Su Rai2, una nuova fiction, L’ispettore Stucky, con Giuseppe Battiston. Su Italia 1, il film Terminator – Destino oscuro, con Arnold Schwarzenegger.

Stasera in tv mercoledì 30 ottobre 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.20, la fiction L’ispettore Stucky, con Giuseppe Battiston. Titolo dell’episodio di stasera: “Il sole di Tabriz”. Malik, giovane immigrato magrebino, viene trovato morto. Era atteso all’inaugurazione di una mostra fotografica promossa da un’agiata famiglia di Treviso, gli Zanon. Tutto lascerebbe pensare a un suicidio, ma secondo l’ispettore Stucky (Giuseppe Battiston) Malik è stato ucciso.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Nuovi e vecchi casi di scomparsa si alternano nella nuova puntata del programma di Rai3. Al debutto, il 30 aprile 1989, era condotto da Donatella Raffai e Paolo Guzzanti. Federica Sciarelli è arrivata nel 2004; senza contare speciali e spin-off, in questa edizione supererà quota 900 puntate.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè introduce lo speciale, scritto da Valeria Schiavoni e con la regia di Barbara Pozzoni, che descrive la ricchezza della ricerca e la varietà delle sperimentazioni di Lucio Fontana (1899-1968), pioniere dello Spazialismo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Prosegue l’impegno di Mario Giordano contro le inadempienze del Servizio Sanitario Nazionale, che spesso inducono il cittadino, esasperato dalle infinite liste d’attesa, a rivolgersi a medici e strutture private. Stasera si parla anche dei risultati delle elezioni in Liguria di domenica 27 e lunedì 28 ottobre.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Io canto Generation. Anche in questa edizione, dopo la prima fase in cui i giovani talenti del canto sono divisi in sei squadre capitanate da Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Benedetta Caretta e Lola Ponce, il team vincente si divide e i loro componenti si affrontano fino all’ultima nota.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. Aldo Cazzullo ricostruisce questa sera le ultime ore di Pier Paolo Pasolini, ucciso il 2 novembre 1975 sulla spiaggia dell’Idroscalo di Ostia. Il corpo dello scrittore e regista venne ritrovato da una donna intorno alle 6.30.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è a Mantova, nel cuore di una città elegante e maestosa, custode di una varietà gastronomica antica e variegata. I ristoranti in gara sono “Materiaprima”, “Il Rigoletto”, “Ristorante Giallozucca” e “Osteria Al Gallo”.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Comedy Match. Rivediamo dalla prima puntata la gara condotta da Katia Follesa. A contendersi la vittoria, due squadre di comici ciascuna composta da una capitana d’eccezione e da quattro comici. Tra le altre, Maria Di Biase e Paola Minaccioni.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimoni a prima vista Italia. La convivenza delle tre coppie continua tra brindisi in famiglia, liti, promesse e sogni. Ma ad aiutarli ad affrontare le difficoltà ci sono sempre gli esperti, Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto.

I film di questa sera mercoledì 30 ottobre 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film drammatico del 2016, di Theodore Melfi, Il diritto di contare, con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Kevin Costner. 1961. Al Centro Ricerche della Nasa arrivano tre scienziate afroamericane: Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Mary Jackson (Janelle Monàe) e Dorothy Vaughan (Octavia Spencer). Invise a molti in quanto donne e per il colore della pelle, conquisteranno rispetto e stima grazie alle loro intuizioni.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 1996, di John Woo, Nome in codice: Broken Arrow, con John Travolta. Vic e Riley, piloti dell’aeronautica militare, devono collaudare uno Stealth con a bordo due testate nucleari. Ma il primo decide di rubare le armi atomiche per ricattare il governo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 2019, di Tim Miller, Terminator – Destino oscuro, con Mackenzie Davis, Linda Hamilton. L’ignara operaia Dani è destinata nel futuro a guidare la resistenza umana contro le macchine. Dal futuro arriva perciò il cyborg Rev 9, per ucciderla. In sua difesa entrano in azione Grace, un soldato geneticamente potenziato, la veterana Sarah Connor e il primo Terminator (Arnold Schwarzenegger).

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di e con Ben Affleck, The Town. Boston: dopo essersi innamorato dell’impiegata che ha preso in ostaggio durante un colpo in banca, Doug decide di cambiare vita. Ma i suoi complici lo costringono a compiere un’ultima rapina.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 2010, di Martin Scorsese, Shutter Island, con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo. L’agente Teddy Daniels deve ritrovare una paziente scomparsa dall’ospedale psichiatrico di Shutter Island. Ma un uragano si abbatte sull’isola complicando la situazione.

Su Cine34, alle 21.10, il film commedia del 2018, di Vincenzo Salemme, Una festa esagerata, con Vincenzo Salemme, Tosca D’Aquino. Gennaro e Teresa organizzano un party sulla loro terrazza per i 18 anni della figlia. Ma la morte improvvisa del vicino sconvolge i loro piani: che festa fare con un morto sotto casa?

Stasera in tv mercoledì 30 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Joseph Ruben, Il tenente Ottomano, con Hera Hilmar. Poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, Lilly lascia gli Stati Uniti per seguire un medico in una missione nell’impero Ottomano. Ma una volta lì, s’innamora di Ismail.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2017, di Jake Kasdan, Junji – Benvenuti nella giungla, con Dwayne Johnson. Giocando con una vecchia consolle, Spencer e i suoi amici si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla. Devono superare difficili ostacoli per riuscire a tornare a casa.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Edward Zwick, Jack Reacher – Punto di non ritorno, con Tom Cruise. L’ex investigatore militare Jack Reacher torna in Virginia per aiutare Susan Turner, maggiore dell’esercito e sua amica, accusata di spionaggio. Farà di tutto per dimostrare la sua innocenza.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film commedia del 2023, di Francois Ozon, Mon crime – La colpevole sono io, con Nadia Tereszkiewicz. Parigi, Anni 30. L’attrice Madeleine è accusata dell’omicidio di un produttore cinematografico. Grazie all’aiuto di un’amica avvocato dimostra che si è trattato di legittima difesa. Ma…