La Legge di Lidia Poët 2 dal 30 ottobre su Netflix: trama, cast e curiosità

Mercoledì 30 ottobre, Netflix rilascia alla visione La Legge di Lidia Poët 2. La serie tv con protagonista Matilda De Angelis è visibile, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00.

La Legge di Lidia Poët 2, regista e dove è girata

Ideata da Davide Orsini e Guido Iaculano, la seconda stagione della produzione seriale è visibile, oltre che in Italia, in tutti gli altri paesi del mondo in cui il servizio streaming è attivo. La serie appartiene al genere giudiziario ed è liberamente ispirata alla vera storia di Lidia Poët, prima donna ad entrare nell’Ordine degli Avvocati italiano.

I già citati Orsini e Iaculano hanno scritto la sceneggiatura, in collaborazione con Flaminia Gressi. Coloro che hanno curato la regia, invece, sono Matteo Rovere, Letizia Lamartire e Pippo Mezzapesa. Le riprese si sono svolte in varie località del Piemonte. La Legge di Lidia Poët 2 è composta da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Netflix, come spesso avviene, li rilascia tutti insieme.

La Legge di Lidia Poët 2, la trama

Nel corso de La Legge di Lidia Poët 2, la protagonista, interpretata da Matilda De Angelis, è determinata a fare l’avvocata, ma la legge non glielo permette. In Italia, infatti, possono diventare legali solamente gli uomini. Il personaggio principale non è disposta ad accantonare il suo sogno ed inizia a progettare di cambiare le regole.

Nel frattempo, durante la serie, Lidia continua a collaborare con il fratello Enrico. Insieme, lavorano a vari casi, molti dei quali incentrati sulla parità di genere. In contemporanea, il personaggio principale prova a convincere Enrico ad entrare in politica: da parlamentare, infatti, potrebbe finalmente cambiare la legge che le impedisce di diventare avvocata.

Spoiler finale

Durante il secondo capitolo della produzione seriale, Lidia sembra voler chiudere definitivamente con l’amore. La delusione, dopo la fine della relazione con Jacopo, è troppo forte e lei vuole concentrarsi esclusivamente sul lavoro. Le cose, però, potrebbero cambiare nel momento in cui è costretta a collaborare con lui in un complesso caso.

La Legge di Lidia Poët 2, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione di La Legge di Lidia Poët, visibile sulla piattaforma Netflix a partire dalle ore 09:00 di oggi, mercoledì 30 ottobre.