Hercai Amore e Vendetta, la puntata del 18 novembre: trama, cast e curiosità

Lunedì 18 novembre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Hercai Amore e Vendetta. La soap opera turca è visibile, come di consueto, dalle ore 21:20 circa, sulla rete 31 del digitale terrestre.

Hercai Amore e Vendetta 18 novembre, regista e dove è girata

Hercai Amore e Vendetta è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel.

Il produttore è Banu Akdeniz, mentre i registi sono Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della città di Mardin.

Hercai Amore e Vendetta 18 novembre, la trama

Nel corso di Hercai Amore e Vendetta di oggi, lunedì 18 novembre, Hazar è in condizioni disperate. In particolare, dopo ciò che è accaduto sette giorni fa, l’uomo è in ospedale e i medici cercano, disperatamente, di salvargli la vita.

Fuori dalla struttura sanitaria, intanto, la tensione è alle stelle: Zehra, infatti, è convinta che Miran sia il colpevole del tentato omicidio ai danni di Hazar. Anche Reyyan, almeno in apparenza, sospetta che il marito sia in qualche modo coinvolto, al punto da decidere di allontanarsi da lui e gettare via l’anello.

Spoiler finale

In seguito, durante Hercai Amore e Vendetta di lunedì, la tensione non accenna a diminuire. Nasuh, infuriato per ciò che è avvenuto ad Hazar, se la prende con Reyyan, giudicandola responsabile per quanto accaduto. Miran, a sua volta, si mette alla ricerca del colpevole del tentato omicidio di Hazar.

È consapevole, infatti, che solo in questo modo può nuovamente conquistare la fiducia e l’amore di Reyyan, che nel frattempo è in pena per il padre e prova in tutti i modi a dare il proprio conforto alla mamma. Infine, Yaren decide di parlare con Sultan. I due, in particolare, scelgono di mettere a punto il piano perfetto per far convolare a nozze Elif ed Azat.

Hercai Amore e Vendetta 18 novembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera originaria della Turchia in onda su Real Time a partire dalle ore 21:20 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.