Stasera in tv mercoledì 4 dicembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 4 dicembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Italia 1, Calcio Coppa Italia: Fiorentina-Empoli.

Stasera in tv mercoledì 4 dicembre 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.20, la fiction Stucky, con Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova. Titolo dell’episodio di stasera: “A cuore aperto”. Camilla Masiero, brillante chirurga, viene trovata priva di vita nel proprio appartamento, soffocata dal gas. Tutto lascia pensare a un suicidio ma Stucky (Giuseppe Battiston) non è convinto e inizia ad indagare sulla vita della giovane donna alla ricerca di verità nascoste.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Ogni settimana Federica Sciarelli racconta l’Italia attraverso i casi di cronaca, gli scomparsi e i dimenticati, nei piccoli centri come nelle metropoli. Ogni vicenda stimola la solidarietà degli spettatori grazie ad un lavoro meticoloso e continuo che porta spesso alla soluzione dei casi affrontati.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. 26 gennaio 2019. A Parigi, la porta dello storico locale Bataclan su cui Banksy aveva dipinto La Ragazza Triste, in omaggio alle vittime dell’attentato terroristico del 2015, viene trafugata. Verrà ritrovata nel 2020 in un casolare in provincia di Teramo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Due

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Tra palazzi abbandonati che diventano il centro di attività criminali e stazioni ferroviarie nelle mani degli immigrati illegali, il tema della sicurezza è sempre in primo piano nel programma di Mario Giordano, che lo approfondisce con i reportage realizzati dai coraggiosi giornalisti della sua redazione.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà This Is Me. Terza e ultima puntata dello show dedicato agli artisti usciti da “Amici” di Maria De Filippi. In queste tre settimane Silvia Toffanin ha accolto in studio tutte le più grandi star nate nella scuola d’arte più amata della televisione, da Emma a Elodie passando per Alessandra Amoroso, Irama e The Kolors.

Su Italia 1, alle 20.45, Calcio Coppa Italia: Fiorentina-Empoli. La seconda giornata degli ottavi di Coppa Italia propone in prima serata il derby dell’Arno che vede in campo la Fiorentina di Raffaele Palladino e l’Empoli di Roberto D’Aversa. Nell’ultimo confronto ufficiale, lo scorso 29 settembre nella sesta giornata di Serie A, le due squadre hanno gareggiato (0-0).

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. Aldo Cazzullo rievoca il 2 giugno 1946. Quel giorno nacque la Repubblica Italiana per effetto dei risultati del referendum indetto per determinare la forma di Governo a seguito della fine della Seconda Guerra Mondiale.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Trovare il locale top di Gorizia è l’obiettivo di Alessandro Borghese nella puntata di stasera. In lizza: Atmosfere la Stua, Hosteria con cucina La Kantinetta, Trattoria Al Piròn e Rosenbar. Il premio per lo Special va al miglior Gulasch.

Nove – Real Time – Sky Cinema Due

Su Nove, alle 21.30, il varietà La Corrida. Il divertimento è assicurato ogni mercoledì sera con i dilettanti allo sbaraglio presentati da Amadeus. I concorrenti entrano in scena accompagnati a turno da Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, e dal fotomodello Alfonso Iannotta.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Dr. Pimple Popper: La dottoressa Schiacciabrufoli “Niente spiaggia”. La dermatologa Sandra Lee cura pazienti con insoliti casi di disturbi della pelle e del viso. Oggi si occupa di Jeb: l’uomo non va in spiaggia perché ha grosse protuberanze sul corpo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, la fiction Dostoevskij “Il contenitore” con Filippo Timi. Per arrivare a Dostoevskij, Vitello segue l’indizio contenuto nella lettera trovata accanto all’ultima vittima. Intanto i messaggi del killer vengono dati alla stampa compromettendo l’indagine. A seguire “Porte“.

I film di questa sera mercoledì 4 dicembre 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2022, di Philippe De Chauveron, Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3, con Christian Clavier, Chantal Labuy. Le quattro figlie di Claude (Christian Clavier) e Marie (Chantal Labuy), sposdate con uomini di etnie e religioni diverse, organizzano una festa a sorpresa per i 40 anni di matrimonio e invitano i rispettivi suoceri. Ancora una volta Claude dovrà fare tutto il possibile per tenere a bada l’indole xenofoba.

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Carlota Pereda, Piggy, con Laura Galàn. Sara, un’adolescente sovrappeso, viene continuamente derisa da tre coetanee. Quando uno psicopatico rapisce queste ultime, Sara, che ha visto tutto, deve decidere se parlare e salvare le ragazze.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’azione del 2017, di Martin Campbell, The Foreigner, con Jackie Chan. Quando la figlia rimane uccisa in un attentato dell’Ira a Londra, Quan si mette alla ricerca degli assassini. Ma deve combattere contro un funzionario governativo dal passato oscuro.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 1996, di Barry Levinson, Sleepers, con Brad Pitt. New York, Anni 60. A causa di una bravata, quattro amici finiscono in riformatorio dove subiscono abusi sessuali da parte di un secondino. Undici anni dopo, diventati adulti, decidono di vendicarsi.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2009, di Bart Freundlich, The Rebound – Ricomincio dall’amore, con Catherine Zeta-Jones. La quarantenne Sandy lascia il marito che l’ha tradita e si trasferisce a New York con i suoi due bambini. Qui conosce un venticinquenne e lo assume come baby-sitter, ma poi…

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 2004, di e con Carlo Verdone, L’amore è eterno finché dura. Gilberto viene cacciato dalla moglie Tiziana. Non sapendo che fare, l’uomo chiede ospitalità all’amico Andrea, che assieme alla fidanzata, gli fa incontrare alcune ragazze.

Stasera in tv mercoledì 4 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Olivier Nakache ed Eric Toledano, Un anno difficile, con Jonathan Cohen, Pio Marmai. Albert e Bruno, due imbroglioni sempre al verde, si trovano coinvolti nelle attività di alcuni ecoattivisti. Tra inganni e maldestri sotterfugi sarà l’occasione per rimettere ordine nelle loro vite.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2013, di Richard LaGravenese, Beautiful Creatures – La sedicesima luna, con Alice Englert, Alden Ehrenreich, Emmy Rossum. Ethan incontra Lena, nipote di un misterioso eremita. Ben presto tra loro nasce un forte legame, ma lei è una maga colpita da una maledizione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Brad Peyton, San Andreas, con Dwayne Johnson, Carla Gugino. Un devastante terremoto colpisce la California. Il pilota Ray Gaines e l’ex moglie fanno fronte comune per salvare la loro figlia in viaggio da Los Angeles a San Francisco.