Astrid et Raphaelle puntata 3 dicembre su Giallo: trama, cast e curiosità

Martedì 3 dicembre, su Giallo, sono in programmazione due nuovi appuntamenti di Astrid et Raphaelle. La serie tv parte alle 21:10 circa ed è in onda sulla rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre.

Astrid et Raphaelle 3 dicembre, regista e dove è girata

Le società che hanno lavorato alla realizzazione della serie sono JLA Productions, France Télévisions, Be-Films e RTBF. Coloro che hanno ideato il titolo sono Alexandre de Seguins e Laurent Burtin. I due hanno scritto anche la sceneggiatura. La regia, invece, è a cura di Julien Seri e di David Ferrier.

Il quinto capitolo è formato da otto episodi. Ognuno di questi ha una durata di circa 50 minuti. Con quelli odierni, dunque, giungono al termine gli appuntamenti della stagione. Le riprese, durate alcuni mesi, si sono svolte in varie località della Francia.

Astrid et Raphaelle 3 dicembre, la trama

Nel corso di Astrid et Raphaelle di oggi, martedì 3 dicembre, le protagoniste devono indagare su un caso di omicidio decisamente particolare. La vittima, infatti, è un cavallo da corsa, appartenente ad una prestigiosa scuderia e dal grandissimo valore economico. L’animale è stato assassinato a coltellate.

Le poliziotte si mettono subito a lavoro per cercare di fare chiarezza sull’accaduto. La situazione, tuttavia, è destinata ad aggravarsi ulteriormente nel momento in cui Astrid e Raphaelle sono messe al corrente del verificarsi di un nuovo delitto, che potrebbe essere associato a quello dell’equino.

Spoiler finale

In seguito, la serata di oggi con la serie dal titolo Astrid et Raphaelle procede con un nuovo appuntamento. In esso, le investigatrici sono chiamate all’interno di un set cinematografico. Qui, infatti, durante le riprese di una produzione, un attore ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un proiettile a salve. In un primo momento, tutto sembra indicare un incidente. In realtà, però, si è trattato di un omicidio. I personaggi principali sono convinti che il killer sia una delle persone presenti in quel momento sul set.

Astrid et Raphaelle 3 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Astrid et Raphaelle, i cui due nuovi appuntamenti sono visibili, rigorosamente su Giallo, a partire dalle ore 21:10 circa di oggi.