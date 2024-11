Stucky puntata La cicala e la formica su Rai 2: trama, cast e curiosità

Mercoledì 27 novembre, su Rai 2, è in onda la puntata intitolata La cicala e la formica di Stucky. La fiction, appartenente al genere poliziesco, prende il via alle 21:20 circa.

Stucky La cicala e la formica, regista e dove è girata

Stucky è una produzione originale di Rai Fiction, che l’ha realizzata in collaborazione con la società Rosamont. La regia è curata dal già citato Valerio Attanasio. Le riprese si sono svolte in Italia, concentrandosi soprattutto nei pressi delle città Roma e Treviso.

La sceneggiatura è firmata da Valerio Attanasio, Matteo Visconti e Marco Pettenello. I tre, nell’ideare la trama, si sono liberamente ispirati ai romanzi scritti da Fulvio Ervas.

La prima e fino ad ora unica stagione del titolo è composta da sei episodi. Ognuno di essi ha una durata di circa un’ora. Rai 2, salvo modifiche improvvise di programmazione, ne propone una alla settimana, nel prime time del mercoledì. Quello odierno è il quinti nonché penultimo appuntamento.

Stucky La cicala e la formica, la trama

Nel corso dell’episodio dal titolo La cicala e la formica, Stucky lavora sulla morte, avvolta nel mistero, di Fabio Berrin. L’uomo, in città, era noto a tutti per essere un donnaiolo e, soprattutto, un giocatore d’azzardo seriale. Le prime evidenze sembrerebbero portare alla pista dell’incidente. Berrin, infatti, sembra aver perso la vita come conseguenza di uno choc anafilattico. La realtà, tuttavia, è decisamente differente.

Spoiler finale

Marina, medico legale che ha eseguito l’autopsia sul cadavere, informa Stucky ed il resto del suo team che nel corpo della vittima sono presenti delle tracce di un potente pesticida. Berrin, dunque, non è morto per cause naturali, ma è stato ucciso per avvelenamento.

Nel tentativo di trovare il responsabile, il personaggio principale decide di approfondire la vita privata della vittima. Ben presto, il principale sospettato diventa il marito della sua ultima amante, che dopo essere stato tradito e lasciato dalla coniuge è andato su tutte le furie.

L’indiziato, tuttavia, afferma di essere estraneo alla vicenda e Stucky sembra intenzionato a credergli.

Stucky La cicala e la formica, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie Stucky, il cui penultimo appuntamento della prima stagione è in onda oggi, alle 21:20 su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.