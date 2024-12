Hercai Amore e Vendetta, la puntata del 9 dicembre: trama, cast e curiosità

Lunedì 9 dicembre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Hercai Amore e Vendetta. La soap opera turca è visibile sulla rete Discovery dalle ore 21:25 circa.

Hercai Amore e Vendetta 9 dicembre, regista e dove è girata

Hercai Amore e Vendetta è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel.

Il produttore è Banu Akdeniz, mentre i registi sono Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della città di Mardin.

Hercai Amore e Vendetta 9 dicembre, la trama

Nel corso di Hercai Amore e Vendetta di oggi, lunedì 9 dicembre, Reyyan si trova di fronte ad un bivio. I genitori, ai quali la ragazza è molto legata, chiedono alla figlia di abbandonare per sempre l’amato Miran. In particolare, Zehra ed Hazar pretendono che Reyyan, visibilmente scossa, firmi le carte del divorzio.

La giovane, convinta del fatto che il marito abbia tentato di togliere la vita al padre, pensa di firmare la separazione e dire addio per sempre a Miran. L’uomo, che teme una nuova fuga della protagonista, prova a parlarle e a farle capire di non essere il responsabile del tentato omicidio di Hazar.

Spoiler finale

Intanto, durante l’appuntamento di oggi della soap, Nasuh scopre ciò che ha fatto Yaren nel giorno in cui si è celebrato il matrimonio. Reyyan, invece, ascolta di nascosto una conversazione del padre: ciò che ascolta la turba profondamente. Azize, a sua volta, discute di Sultan con Miran. La loro conversazione, però, è interrotta dall’arrivo di Reyyan, che di fronte alla famiglia nemica giura di avere le prove in grado di dimostrare l’innocenza del genitore. Infine, Sultan teme che Elif racconti a Reyyan ciò che è accaduto realmente ad Hazar.

Hercai Amore e Vendetta 9 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera originaria della Turchia in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.