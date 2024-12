Tom e Lola episodi Sangue tra le nuvole e Caccia al tesoro su Giallo: trama, cast e curiosità

Si intitolano Sangue tra le nuvole e Caccia al tesoro gli episodi di Tom e Lola in onda oggi, lunedì 23 dicembre, su Giallo. La rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre, in particolare, li trasmette in prima serata, dalle ore 21:10.

Tom e Lola Sangue tra le nuvole, regista e dove è girata

Originaria della Francia e del Belgio, Tom e Lola è una produzione originale della Francia e della Germania. Le società che hanno realizzato il titolo somo DEMD Productions, France Télévisions, Be-FILMS e RTBF. Appartenente al genere poliziesco, i produttori esecutivi del progetto sono Sébastien Pavard e Cyril Hauguel.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono Camille Couasse, Sarah Farkas, Juliette Fourniez Motta, Emmanuel Jacomet, Joseph Lantigny, Khajag Soudjian, Charlène Galan e Aurore Bruey. La regia, invece, è a cura di Jason Roffé, Stephan Kopecky, Thierry Petit, Octave Raspail, Jason Roffé e Adeline Darraux.

La prima stagione, che nel nostro paese ha debuttato sette giorni fa, è composta da dodici appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. Giallo ne propone due alla settimana, nel prime time del lunedì.

Tom e Lola Sangue tra le nuvole, la trama

Tom e Lola, durante l’appuntamento dal titolo Sangue tra le nuvole, devono indagare su un complesso caso di omicidio. I due inquirenti, infatti, rinvengono il corpo privo di vita di un uomo, che è stato pugnalato a morte a bordo di una mongolfiera. Sopra il mezzo, insieme alla vittima, c’era un secondo passeggero, che tuttavia risulta, al momento, disperso. Nessuno, infatti, lo ha visto e non si sa che fine abbia fatto.

Caccia al tesoro, la trama

In seguito, la serata con Tom e Lola procede con l’episodio Caccia al tesoro. In esso, le forze dell’ordine indagano sulla misteriosa uccisione di un uomo, che è stato assassinato in una località turistica. I protagonisti, poco dopo, ricevono una strana scatola contenenti degli enigmi collegati alla vittima.

Tom e Lola Sangue tra le nuvole, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tom e Lola, serie tv poliziesca la cui prima puntata è in onda, in Italia, su Giallo dalle 21:10 circa di lunedì 23 dicembre.