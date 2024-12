L’Altro Capodanno, la programmazione tv del 31 dicembre 2024: Gli Aristogatti su Rai 2, Blob su Rai 3

Martedì 31 dicembre 2024, in attesa dell’arrivo del nuovo anno, molte emittenti tv italiane predispongono una programmazione tv ad hoc. Come sempre, Rai 1 e Canale 5 tengono compagnia agli italiani fino alla mezzanotte con i concerti de L’Anno che verrà e Capodanno in musica. Ci sono, però, delle prime serate alternative, fra tradizione ed innovazione.

Programmazione tv 31 dicembre 2024, l’offerta Rai e Mediaset

Per quanto riguarda la Rai, su Rai 2 è confermato l’oramai consueto appuntamento con il film d’animazione Gli Aristogatti. La pellicola, risalente agli anni ’70, è seguita in seconda serata dal film I Mitchell contro le macchine, visibile in prima visione assoluta. A proposito di tradizioni, su Rai 3 torna, dalle 23:05, lo speciale Blob. Il format riassume, in poche ore, i migliori e i peggiori momenti del 2024. Il sottotitolo scelto per lo speciale odierno è Venti24diguerra.

Per quanto riguarda le reti Mediaset, la scelta degli altri canali generalisti ricade su classici del cinema. Rete 4 trasmette la commedia Ocean’s Eleven con George Clooney e Brad Pitt. Su Italia 1, invece, è possibile rivedere Indipendence Day con Will Smith. Film anche su LA7 con Indovina chi viene a cena?, pellicola del 1967.

Su NOVE il concerto dei Queen

Sulle reti Discovery, per il secondo anno consecutivo la scelta di NOVE ricade sui Queen. La programmazione tv del 31 dicembre 2024, infatti, prevede sulla rete Tutti cantano i Queen, serata evento che mischia i concerti che la celebre band ha eseguito al Wembley Stadium nel 1986 e nel 1992. Su Real Time si punta sull’accoppiata Casa a prima vista e Dr. Pimple Popper La dottoressa schiacciabrufoli.

Su Mediaset Extra, rete visibile sul canale 55 del digitale terrestre, i telespettatori possono seguire l’ultima sera dell’anno insieme ai concorrenti del Grande Fratello. Su Giallo è attesa una serata nel segno del poliziesco con I Misteri di Murdoch C’era una volta il Natale di Murdoch e la serie tv Jacobs Un veterinario per agente. Infine, su Rai Premium, è possibile seguire la miniserie Cime tempestose con Alessio Boni ed Anita Caprioli.

Programmazione tv 31 dicembre 2024, i palinsesti di Sky

Per quanto riguarda la programmazione tv del 31 dicembre 2024 su Sky, la piattaforma satellitare trasmette varie pellicole. Sky Cinema Uno propone Romeo è Giulietta con Pilar Fogliati, mentre Sky Cinema Due manda in onda il grande classico The Blues Brothers. Sky Cinema Suspense punta, in prima visione, sulla pellicola appartenente al genere horror dal titolo Here After L’Aldilà.

Sky Documentaries trasmette il documentario Millennium Bug, che racconta con ironia l’ansia globale generata dal passaggio dal 1999 al 2000. Su Eurosport 2 è in palinsesto il meglio delle Olimpiadi di Parigi 2024.