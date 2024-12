Ascolti 29 dicembre, i dati con l’introduzione della Total Audience: le novità

Gli ascolti tv di ieri, domenica 29 dicembre, contengono un’importante novità. Dalla data odierna, infatti, i dati Auditel tengono conto della cosiddetta Total Audience, una vera e propria rivoluzione del settore.

Ascolti tv 29 dicembre, cos’è la Total Audience

Come chiarisce la società Auditel, l’introduzione della Total Audience mira a rivoluzionare il sistema degli ascolti televisivi. Si tratta di un esclusivo sistema di rivelazione, sviluppato dopo un lungo lavoro di ricerca e progettazione. Negli ultimi anni, la fruizione degli show tv ha subito un importante cambiamento.

Gli italiani e non solo oramai guardano sempre di più i programmi attraverso i numerosi dispositivi tecnologici presenti, dal computer ai cellulari. Auditel, con la Total Audience, mira a sommare gli ascolti tradizionali con quelli ottenuti sugli apparecchi digitali. Fino al prossimo febbraio, la nuova modalità degli ascolti è diffusa nel pomeriggio, dalle ore 16:00.

Chi ha vinto in prima serata

Per ciò che concerne la prima serata, la Total Audience premia Rai 1. La rete ammiraglia della TV di Stato, con la pellicola Uno sguardo dal cielo, convince 2,2 milioni di telespettatori con il 14,21%. A brevissima distanza si posiziona Canale 5, che con Tradimento intrattiene 2,147 mila telespettatori con il 14% di share. Molto bene, su Rai 3, il programma di inchieste Report. La trasmissione di Sigfrido Ranucci, nell’anteprima, è vista da 1,3 milioni di spettatori. Nella puntata vera e propria, invece, convince 1,7 milioni di italiani con il 10,31%. Decisamente più basso il dato di Zona Bianca, che si ferma al 5,51%, informando 781 mila telespettatori.

Su Italia 1, la pellicola Batman Begins tiene compagnia a 991 mila persone, con una share del 6,85%. In prima serata, i dati Auditel classici e quelli della Total Audience sono pressoché invariati.

Ascolti tv 29 dicembre, le altre fasce

Per ciò che concerna le altre fasce orarie, è da sottolineare il dato di Affari Tuoi. Il game show di Rai 1, condotto da Stefano De Martino, ha totalizzato 5 milioni e 452 mila spettatori, con oltre il 29% di share. La Total Audience permette al format di guadagnare 16 mila telespettatori in più rispetto al classico dato della fruizione televisiva.

Il competitor Paperissima Sprint, in onda in access prime time su Canale 5, diverte 2 milioni e 472 mila italiani, con il 13,19% di share. Il programma, grazie alle interazioni digitali, ottiene 4 mila spettatori in più. Nonostante si abbia a disposizione il dato di una sola giornata, il game show di Rai 1 sembra dimostrare la propria forza nell’ambiente online, a riconferma di un’elevata affezione anche del pubblico più giovane.