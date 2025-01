Stasera in tv mercoledì 8 gennaio 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 8 gennaio 2025. Su Rai3, il film sulla vita di Aretha Franklin, con Jennifer Hudson, Respect. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro.

Stasera in tv mercoledì 8 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la seconda e ultima parte della miniserie Leopardi, il poeta dell’infinito, con Leonardo Maltese, Alessio Boni, Giusy Buscemi, Alessandro Preziosi. A Firenze Giacomo Leopardi (Leonardo Maltese) continua a scrivere poesie trascorrendo la maggior parte del suo tempo con l’amico Antonio Ranieri e la giovane aristocratica Fanny Targioni Tozzetti (Giusy Buscemi). In seguito si sposta a Roma e, infine, a Napoli.

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm con Anna Samson, Ritorno in Paradiso. Titolo dell’episodio, “Il ritorno”. L’ispettore Mackenzie Clarke (Anna Samson) lascia Londra e torna in Australia a Dolphin Cove, la sua città natale, ricevendo un’accoglienza piuttosto tiepida. La giovane detective si trova immediatamente alle prese con un caso molto complicato, la morte di un potente immobiliarista.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè introduce la puntata dedicata a Camille Claudel (1864-1943), allieva e amante di Rodin. Scultrice di una sensibilità non comune, è rimasta a lungo oscurata. Le sue opere sono custodite al Musée Rodin a Parigi.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. I lavori della Commissione parlamentare sulla gestione dell’emergenza Covid e l’annullamento delle multe agli over 50 non vaccinati ha riportato all’attenzione generale un tema molto caro a Mario Giordano, ovvero i diritti di chi si è ammalato a causa del vaccino. Se ne parla anche stasera.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. “Italia – La grande bellezza” è il titolo della puntata speciale del programma di Aldo Cazzullo. E’ un viaggio alla scoperta dei monumenti simbolo di diverse epoche e stili artistici che distinguono e arricchiscono il nostro Paese.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Amore alla prova – La crisi del settimo anno. La dottoressa Augello segue le coppie nate dallo scambio da un punto di vista terapeutico, con incontri e attività. Durante tutto il percorso, le coppie di coniugi “reali” non possono né sentirsi né confrontarsi.

I film di questa sera mercoledì 8 gennaio 2025

Su Rai3, alle 21.20, il film biografico del 2021, di Liesl Tommy, Respect, con Jennifer Hudson. La vita di Aretha Franklin (Jennifer Hudson), da quando da piccola faceva parte del coro della chiesa di suo padre, il reverendo C.L., un uomo dispotico. Poi il successo, fino a diventare una delle più grandi voci della musica mondiale. Ma anche l’alcolismo e gli abusi subìti dal marito e manager Ted White.

Su Canale 5, alle 21.20, il film del 2020, di Checco Zalone, Tolo Tolo, con Checco Zalone, Manda Tourè, Nicola Di Bari. Dopo che il suo ristorante è fallito, Checco (Checco Zalone) decide di scappare dalla Puglia e riparare in Africa per sfuggire ai creditori. Trova lavoro come cameriere, ma si ritrova coinvolto nella guerra civile e decide di tornare in Europa. Imparerà a sue spese quanto sia dura la vita da clandestino.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2019, di Ric Roman Waugh, Attacco al potere 3, con Gerard Butler, Morgan Freeman, Danny Huston. Le autorità arrestano Mike Banning (Gerard Butler), agente del Secret Service accusato di aver tentato di uccidere il Presidente degli Stati Uniti (Morgan Freeman). Dopo essere fuggito, l’uomo, innocente, tenta di scoprire la verità e sventare un colpo di stato. Lo aiuta suo padre Clay (Nick Nolte).

Su Tv8, alle 21.30, il film d’avventura del 1991, di Kevin Reynolds, Robin Hood principe dei ladri, con Kevin Costner. Tornato in Inghilterra, Robin Hood scopre che il Paese è schiavo della tirannia di Giovanni Senzaterra, e i suoi possedimenti sono stati confiscati dallo sceriffo di Nottingham.

Su 20 Mediaset, alle 21.15, il film fantastico del 2016, di David Ayer, Suicide Squad, con Will Smith, Margot Robbie. Una squadra di pericolosi criminali, al comando del colonnello Flag, viene impiegata per una missione ad alto rischio: fermare un’antica entità malvagia che vuole sterminare il mondo.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2001, di Rod Lurie, Il castello, con Robert Redford. Il generale Irwin è condannato a 10 anni di carcere per aver causato la morte di alcuni suoi soldati. Dovrà vedersela con il direttore della prigione, che non vede di buon occhio la sua popolarità tra i detenuti.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2008, di Adam Brooks, Certamente, forse, con Ryan Reynolds, Abigail Breslin. In procinto di divorziare, Will Hayes, padre di una bimba, fa il bilancio della propria vita. Attraverso i ricordi, si rende conto che forse non è troppo tardi per ricominciare.

Stasera in tv mercoledì 8 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Maura Delpero, Vermiglio, con Giuseppe De Domenico. Pietro, soldato siciliano, trova riparo a Vermiglio, un piccolo borgo nel Trentino occidentale. Ma presto la sua presenza inizia a turbare gli equilibri della numerosa famiglia del maestro Cesare, guida morale del paese.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2003, di Clint Eastwood, Mystic River, con Emmy Rossum, Sean Penn. Gli amici Jimmy, Sean e Dave si ritrovano dopo anni per un tragico evento: la morte della figlia di Jimmy. La ragazza è stata uccisa e Sean, che fa il detective, si occupa del caso.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1993, di Chris Columbus, Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, con Robin Williams. Dopo il licenziamento, Danny divorzia dalla moglie e perde l’affidamento dei figli. Per restare vicino a loro, si traveste da donna e si fa assumere come governante.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1998, di Brett Ratner, Rush Hour – Due mine vaganti, con Chris Tucker, Jackie Chan. Un ispettore di Hong Kong arriva a Los Angeles per svolgere le indagini sul rapimento della figlia del console cinese. Al suo fianco c’è un pittoresco detective locale.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di William Monahan, London Boulevard, con Colin Farrell, Keira Knightley. Mitchel è appena uscito di prigione e vuole restare pulito. Ma alcuni amici, coinvolti con la malavita londinese, lo minacciano costringendolo a riunirsi a loro. Allora…