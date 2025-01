Hound’s Hill dall’8 gennaio su Netflix: trama, cast e curiosità

A partire da mercoledì 8 gennaio, su Netflix, è possibile vedere Hound’s Hill. La serie tv appartiene al genere thriller.

Hound’s Hill, regista e dove è girata

H0und’s Hill è una produzione originale della Polonia, dove è noto con il titolo originale Wzgorze psow. Nel nostro paese, la miniserie è distribuita sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix, che la rilascia a partire dalle ore 09:00. Sin da subito è possibile vedere tutti e otto gli appuntamenti. Ognuno di essi ha una durata di circa 50 minuti.

Le riprese si sono svolte in varie località della Polonia. Colui che cura la regia è Piotr Domalewski. Quest’ultimo, inoltre, ha scritto anche la sceneggiatura, che è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Jakub Zulczyk. Oltre che in Italia, la serie è visibile in tutti gli altri paesi del mondo in cui il servizio OTT è attivo.

Hound’s Hill, la trama

Al centro della trama di Hound’s Hill c’è Mikolaj, scrittore di successo, famoso in tutto il paese. Prima di ottenere la popolarità, però, ha vissuto dei periodi difficili, nei quali ha lottato contro una dipendenza da sostanze stupefacenti. La vita dell’autore è destinata a cambiare per sempre quando, in compagnia della moglie giornalista Justyna, torna a Zybork, piccolo paese in cui è nato e dal quale manca da anni.

Mikolaj, in particolare, è costretto a tornare nei luoghi del suo passato nel momento in cui riceve delle minacce. Esse hanno a che fare con un terribile segreto riguardante il libro che ha permesso al protagonista di diventare famoso. Mikolaj, per scrivere tale romanzo, ha preso spunto da un reale caso di omicidio verificatosi a Zybork.

Spoiler finale

Ben presto, Mikolaj e, soprattutto, la moglie Justyna si rendono conto che a Zybork è alta la tensione a causa dei progetti del governo locale, che vorrebbe trasformare la città nonostante il parere contrario dei residenti. Fra i più ferventi oppositori c’è Tomasz, padre del protagonista. In prima linea nella difesa del borgo, a causa del suo attivismo si è creato vari nemici. Al suo fianco si schiera Justyna, che avvia un’indagine per far luce sulla dilagante corruzione presente nella località.

Hound’s Hill, il cast

Di seguito il cast degli attori che recitano in Hound’s Hill, serie tv visibile dalle ore 09:00 di mercoledì 8 gennaio, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.