Insediamento Donald Trump, la programmazione tv: speciali in Rai e Mediaset

Lunedì 20 gennaio si svolge il tanto atteso insediamento di Donald Trump e, per l’occasione, le principali emittenti tv del nostro paese modificano la loro programmazione. Tanti gli speciali previsti, in tutte le reti.

Insediamento Donald Trump programmazione tv, diretta su Rai 1

Donald Trump, dopo la vittoria delle elezioni a novembre, a partire dalla data odierna diventerà ufficialmente il nuovo Presidente degli Stati Uniti. Il Tycoon si insedierà in quel di Washington e alla cerimonia, decisamente molto attesa, presenziano numerose autorità provenienti da tutto il mondo. Fra gli altri, c’è la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente dell’Argentina Milei.

L’insediamento di Donald Trump è visibile, in primis, sulla Rai. In particolare, il tutto è visibile in diretta su Rai 1 dalle ore 17:00 circa, quando prende il via uno speciale del TG1 condotto da Oliviero Bergamini. Di conseguenza, salta il consueto appuntamento con La Vita in Diretta, mentre L’Eredità slitta alle 19:00.

Le modifiche di palinsesto su Mediaset

L’insediamento di Trump modifica anche la programmazione tv di Mediaset. Qui, il punto di riferimento è Rete 4. Se ne occupa, a lungo, Sabrina Scampini con il consueto Diario del giorno dalle 15:30 e, in seguito, con lo speciale Il ritorno di Trump, visibile dalle 16:45 alle 19:00. Previsti dei collegamenti con gli USA anche durante Pomeriggio 5 con Myrta Merlino. Il futuro Presidente degli Stati Uniti è al centro degli approfondimenti di 4 di Sera e Quarta Repubblica, talk di Rete 4 al via rispettivamente alle 20:30 e 21:20 circa.

Una programmazione tv ad hoc è quella di La7 per l’insediamento di Donald Trump. I collegamenti da Washington arricchiscono tutti i format del datytime. Dalle 17:30 prende il via uno speciale del telegiornale condotto da Enrico Mentana, che seguirà l’intera cerimonia, fino alle 20:30.

In tale ora parte Otto e mezzo, con Lilli Gruber che guida il talk in trasferta dal World Economic Forum di Davos, al quale la giornalista partecipa come invitata. In prima serata, infine, Corrado Augias guida La Torre di Babele Il mondo nuovo di Donald Trump, che si concentra sul ruolo di Elon Musk nella prossima amministrazione statunitense.

Insediamento Donald Trump programmazione tv, l’offerta di Sky TG24

Infine, l’insediamento di Donald Trump è l’argomento principale del giorno per tutti gli spazi di approfondimento di Sky TG24. La rete tematica all news, fruibile sul canale 100 di Sky, segue l’arrivo del nuovo inquilino della Casa Bianca con il programma Inauguration day, al via alle 17:00. La conduttrice è la giornalista Lilliana Faccioli Pintozzi, a lungo corrispondente italiana negli USA.