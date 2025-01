Il Paradiso delle Signore, le trame dal 20 al 24 gennaio

Da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio sono in onda nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore. La soap opera, produzione originale del nostro paese, è visibile tutti i giorni, su Rai 1, dalle ore 16:00.

Il Paradiso delle Signore 20 24 gennaio, regista e dove è girata

Il Paradiso delle Signore è una produzione originale di Rai Fiction ed Aurora TV, società della Banijay Italia. La regia delle puntate è a cura di Francesco Pavoloni, Marco Maccaferri, Andrea Canepari e Salvatore Romano. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giorgia Mariani, Dante Palladino, Paolo Giralli e Federico Lunadei. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata a Milano.

Durante Il Paradiso delle Signore del 20 gennaio, Tancredi, dopo l’uscita dell’articolo scritto da Rosa contro di lui, decide di non spostare più la produzione della linea economica della GMM. Matteo, invece, chiede ad Odile di comporre una canzone per Michelino in vista della partecipazione allo Zecchino d’Oro.

Il Paradiso delle Signore 20 24 gennaio, le trame

In seguito, nella puntata del martedì, Irene si pente di aver recapitato la lettera d’amore ad Alfredo e prova a riprendersela. La Cipriani continua a mentire in merito ai soldi che Perico si è offerto di darle per pagare il debito con il fisco.

Il mercoledì, poi, Umberto convince Adelaide ad andare a farsi visitare da uno specialista. Marcello, però, si sente messo da parte. Concetta ha dei dubbi in merito ai reali sentimenti che prova Agata verso Roberto. Infine, Clara viene a sapere dei soldi che sono arrivati ad Alfredo.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

Nell’episodio del giovedì, Alfredo si presenta da Clara la mattina presto, ma Irene gli dice che è già uscita. Agata inizia a fraintendere alcuni atteggiamenti di Roberto. Mimmo, invece, annuncia a tutti l’intenzione di fare ritorno a Milano.

Infine, la settimana della soap giunge al termine il venerdì, quando Clara confida ad Elvira di avere trovato la lettera di Irene indirizzata ad Alfredo. Tancredi fa una proposta inaspettata a Rosa.

Il Paradiso delle Signore 20 24 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play.