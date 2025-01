Stasera in tv mercoledì 22 gennaio 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 22 gennaio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Italia 1, il film con Keanu Reeves, John Wick.

Stasera in tv mercoledì 22 gennaio 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm Ritorno in Paradiso, con Anna Samson. Titolo dell’episodio di stasera: “Clima assassino”. L’omicidio di Byron Jones, un noto leader ambientalista che stava guidando una protesta contro la deforestazione di Dolphin Cove, tocca molto da vicino Mackenzie (Anna Samson). Nel corso delle indagini la polizia interroga Ken, fratello della vittima, e gli altri attivisti.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Non solo delitti e scomparse: nel programma di Federica Sciarelli c’è anche spazio per le truffe on line, fenomeno in costante aumento. Nella puntata di oggi “Chi l’ha visto?” risponde alle richieste d’aiuto di persone che hanno perso tutto fidandosi dei finti consulenti che promettono enormi guadagni.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Art Night. Neri Marcorè introduce il documentario di Dyanna Taylor dedicato alla nonna di quest’ultima, la fotografa Dorothea Lange. Il suo scatto “The Migrant Mother” è diventato simbolo della sofferenza della Grande Depressione americana.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Le polemiche dopo la sentenza che ha fatto decadere la presidente della Sardegna Alessandra Todde, ma anche il recente scontro tra Elon Musk e il governo britannico, sono tra i temi approfonditi da Mario Giordano nelle prime puntate del 2025 insieme con i ladri di case e le liste d’attesa.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Zelig. Seconda parata di comici nella nuova edizione dello show condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Fra i 30 comici protagonisti delle tre puntate troviamo, tra gli altri, Vincenzo Albano, Ippolita Baldini, Simone Barbato, Davide Calgaro, Silvio Cavallo, Vincenzo Comunale e Andrea Di Marco.

Su La7, alle 21.15, il programma Una giornata particolare. La puntata di stasera del programma di Aldo Cazzullo s’intitola “Le grandi donne” ed è dedicato a chi si è ritagliata un ruolo nella storia. La puntata era prevista mercoledì scorso ma è stata sostituita da “Le grandi battaglie”.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio: PSG – Manchester City. In chiaro la partita fra Paris Saint-Germain e Manchester City, uno degli incontri fra squadre straniere valido per la 7° giornata della Champions League. Allo stesso orario si giocano Sparta Praga-Inter e Milan-Girona, visibili su Sky Sport.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Amore alla prova – La crisi del settimo anno. Tra i protagonisti del programma ci sono Esmeralda e Davide, 27 anni lei, 28 lui, stanno insieme da tre anni. Tra i motivi principali della loro crisi, la presenza di un tatuaggio su petto di Davide: gli occhi della sua ex.

I film di questa sera mercoledì 22 gennaio 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film biografico del 2021, di Gianni Amelio, Hammamet, con Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini. Gli ultimi sei mesi di vita dello statista Bettino Craxi (Pierfrancesco Favino), ex Presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Socialista Italiano. In esilio in Tunisia dopo la condanna subìta in patria, il politico è tormentato dai problemi di salute e dall’amarezza per il nuovo corso della politica.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di Chad Stahelski, John Wick, con Keanu Reeves, Michael Nyqvist. L’ex killer professionista John Wick (Keanu Reeves), da poco vedovo, viene aggredito dal figlio di un boss criminale (ex cliente di John) e dai suoi amici, che gli rubano l’automobile (una Mustang del 1969) e gli uccidono la cagnolina, ultimo regalo della moglie. La vendetta di John sarà spietata.

Su Nove, alle 21.30, il film thriller del 1999, di Bruce Beresforo, Colpevole d’innocenza, con Ashley Judd. Libby è in prigione per l’omicidio del marito, anche se il cadavere non è stato trovato. Dopo sei anni, Libby viene liberata e affidata all’agente Travis. Ma lei ha scoperto la verità e fugge.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di James Kent, La conseguenza, con Keira Knightley, Jason Clarke. Germania, 1946. Rachael Morgan giunge tra le rovine di Amburgo per ricongiungersi con suo marito Lewis, un colonnello britannico incaricato di ricostruire la città distrutta. Ma…

Stasera in tv mercoledì 22 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Stephanie Allynne e Tig Notaro, Am I ok? con Dakota Johnson. Lucy e Jane sono state migliori amiche per tutta la vita. Ma, quando Jane annuncia di volersi trasferire a Londra, Lucy rivela un segreto a lungo taciuto che metterà a dura prova la loro amicizia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 1999, di Norman Jewsson, Hurricane – Il grido dell’innocenza, con Denzel Washington. Stati Uniti, 1967. Il pugile di colore Rubin Carter viene condannato all’ergastolo per l’omicidio di tre persone. Verrà riabilitato e scarcerato solo dopo ventun anni.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Jaume Collet-Serra, Run All Night – Una notte per sopravvivere, con Liam Neeson. Il killer Jimmy Conlon scopre che suo figlio è stato testimone di un omicidio commesso dal boss Shawn Maguire. Ora Jimmy deve decidere da che parte schierarsi.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di M. Night Shyamalan, Split, con James McAvoy, Anya Taylor-Joy. Per sopperire ai gravi abusi infantili subìti, Kevin ha sviluppato ben 23 personalità. Ma una di queste è particolarmente violenta e lo porta a rapire tre giovani donne.