The Bad Guy episodi Montecristo ed Itaca: trama, cast e curiosità

Mercoledì 22 gennaio, in seconda serata su Rai 2, sono in onda gli episodi Montecristo ed Itaca di The Bad Guy. La serie tv è trasmessa in seconda serata, dalle ore 22:30 circa.

The Bad Guy Montecristo, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato The Bad Guy 2 sono Indigo Film ed Amazon Studios. La sceneggiatura è scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi. La regia, invece, è di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Le riprese si sono svolte in varie località della Sicilia, concentrandosi soprattutto sulla provincia di Palermo. Con gli episodi odierni giunge al termine la seconda stagione della fiction.

The Bad Guy Montecristo, la trama

Nel corso di Montecristo di The Bad Guy, Teresa va a trovare il padre in carcere. Il confronto è molto duro, in quanto la figlia accusa l’uomo di non essere stato un bravo genitore. Teresa, inoltre, scopre che Suro è stato malmenato delle forze dell’ordine.

Nino e Teresa vivono nascosti all’interno di un edificio abbandonato. Insieme, decidono di dichiarare guerra allo Stato. Il protagonista, in particolare, è furente dopo aver scoperto che la maggior parte delle autorità sono colluse con la criminalità organizzata. Teresa coinvolge alcune delle sue parenti rimaste vive e tutti insieme danno vita ad una nuova cosca mafiosa.

Intanto, Leonarda è impegnata nella ricerca di Balduccio Remora. Infine, Luvi è pentita e, per tale motivo, tenta di smascherare la corruzione dello Stato e fare giustizia.

Itaca, la trama

Durante Itaca, lo scontro fra lo Stato e Cosa Nostra diventa sempre più duro. Le due parti, ben presto, sono costrette ad avviare una trattativa, durante la quale i mafiosi avanzano delle richieste decisamente difficili da attuare, come l’eliminazione del regime del 41bis. Il vero obiettivo di Nino, tuttavia, rimane quello di riuscire ad entrare all’interno dell’archivio. Ben presto, i protagonisti devono affrontare dei nuovi nemici, decisamente molto minacciosi.

The Bad Guy Montecristo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione di The Bad Guy, serie tv che giunge al termine oggi, su Rai 2, dalle ore 22:30 circa e che è visibile anche in diretta streaming ed on demand sul sito Rai Play.