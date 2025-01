Ritorno in Paradiso puntata Clima assassino: trama, cast e curiosità

Mercoledì 22 gennaio, Rai 2 propone la puntata dal titolo Clima assassino di Ritorno in Paradiso. La serie tv, salvo modifiche di programmazione improvvise, è visibile dalle ore 21:25 circa.

Ritorno in Paradiso Clima assassino, regista e dove è girata

Originario dell’Australia, dove si sono svolte le riprese, il titolo è realizzato dalle società Red Planet Pictures e BBC Studios Productions Australia. I registi che hanno lavorato al progetto sono Mat King e Tenika Smith.

La sceneggiatura, invece, è a firma di Peter Mattessi, Elizabeth Coleman, Alexandra Collier e Kodie Bedford. La prima stagione è composta da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Quello odierno è il quarto appuntamento.

Non esaltanti i dati di ascolto che sta ottenendo il titolo. La puntata in onda sette giorni fa, infatti, ha intrattenuto solamente 745 mila telespettatori, per una share del 3,8%.

Ritorno in Paradiso Clima assassino, la trama

Nel corso di Ritorno in Paradiso di oggi, mercoledì 22 gennaio, i protagonisti devono risolvere quello che, almeno in apparenza, sembra essere un mistero senza alcuna soluzione. Nel bel mezzo della notte, alcuni ragazzi, membri di un gruppo che lotta a favore delle battaglie ambientaliste, decidono di effettuare un blitz non violento. Con tale scopo, si incatenano ad un escavatore. Poche ore più tardi, con il ritorno della luce, il corpo di una delle giovani persone coinvolte nell’azione è rinvenuto privo di vita.

Spoiler finale

I protagonisti, durante Clima assassino, giungono subito sul posto ed effettuano i rilievi del caso. In seguito, analizzano le telecamere di videosorveglianza, con la speranza di riuscire a scoprire subito quello che è avvenuto. Tuttavia, ciò che vedono Mackenzie e colleghi non è quello che si aspettavano: dalle immagini emerge che nell’area nella quale è stato ritrovato il cadavere non è entrato nessuno. Inoltre, le uniche persone che erano con la vittima, nel momento in cui si è verificato l’omicidio, erano legate insieme e, dunque, il colpevole non può essere nessuno di loro.

Ritorno in Paradiso Clima assassino, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv Ritorno in Paradiso, la cui nuova puntata è in onda oggi, mercoledì 22 gennaio, dalle ore 21:25 su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.