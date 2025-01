Festival di Sanremo 2025, i duetti: Clara con Il Volo, Giorgia con Annalisa e Sarah Toscano con Ofenbach

Carlo Conti ha annunciato i duetti del Festival di Sanremo 2025. Il conduttore e direttore artistico ha rilasciato l’elenco di tutte le accoppiate all’edizione delle 13:30 del TG1 di domenica 26 gennaio.

Festival di Sanremo 2025 duetti, le accoppiate fra concorrenti

Fra i duetti del Festival di Sanremo 2025 ve ne sono alcuni che coinvolgono esclusivamente i Big in gara. Questa, infatti, è la novità annunciata oramai mesi fa da Conti: da quest’anno, i concorrenti possono calcare il palco insieme.

Nella serata del venerdì, Noemi e Tony Effe hanno deciso di esibirsi sulle note di Tutto il resto è noia di Franco Califano. Altro momento molto atteso è quello di Francesca Michelin e Rkomi, che accantonano la sfida e cantano La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini. Infine, Achille Lauro ed Elodie celebrano la bellezza di Roma con le note di A mano a mano e Folle città di Rino Gaetano.

Giorgia ed Annalisa e l’omaggio a De André

Uno dei duetti più attesi del Festival di Sanremo 2025 è quello fra Giorgia ed Annalisa, che promettono di incantare tutti con Skyfall di Adele. Hanno puntato tutto su hit internazionali anche Serena Brancale, Sarah Toscano, Irama e Clara. Le prime due duettano rispettivamente con Alessandra Amoroso ed Ofenbach su If i ain’t got you (Alicia Keys) e Overdrive. Irama ed Arisa propongono Say something di Cristina Aguilera, Clara e Il Volo punta su The Sound of Silence di Simon and Garfunkel.

Il già citato Franco Califano è omaggiato anche da Willie Peyote, che canta Un tempo piccolo con Ditonellapiaga e Tiromancino. La musica di Fabrizio De André è centrale nelle esibizioni di Olly e Bresh: il primo canta Il pescatore con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Band, il secondo Creuza de ma insieme a Cristiano De André.

Festival di Sanremo 2025 duetti, i grandi cantautori italiani

Nei duetti del Festival di Sanremo 2025 c’è spazio per le hit dei grandi cantautori italiani. La voglia la pazzia di Ornella Vanoni è la scelta di Gaia con Toquinho. Che cosa c’è di Gino Paoli è proposta da Joan Thiele e Frah Quintale. L’inedita coppia Lucio Corsi e Topo Gigio celebrano la storia della musica italiana con Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.

Marcella Bella con i Twins Violins puntano su L’emozione non ha voce di Adriano Celentano. Rose Villain e Chiello danno spazio a Fiori rosa fiori di pesco di Lucio Battisti. C’è spazio per la musica di Franco Battiato: la meravigliosa La Cura è proposto da Simone Cristicchi ed Amara. Brunori Sas, Dimartino e Riccardo Senigallia puntano su L’Anno che verrà di Lucio Dalla. Infine, Pino Daniele è omaggiato da Massimo Ranieri/Neri per caso con Quando e da Rocco Hunt/Clementino con Yes I Know My Way.

Infine, si arriva alla musica più recente: Fedez e Marco Masini cantano Bella stronza, Shablo con Guè, Joshua e Tormento propongono un medley composto da Amor de mi vida ed Aspettando il sole con Neffa. I Modà e Francesco Renga eseguono Angelo, Francesco Gabbani e Tricarico propongono Io sono Francesco. Molto interessante la scelta dei Coma_Cose, che con i Righeira celebrano L’estate sta finendo. Infine, Emis Killa canta 100 messaggi con Lazza e Laura Marzadori e i The Kolors propongono Rossetto e caffè di Sal Da Vinci.

Infine, Carlo Conti ha invitato ufficialmente al Festival due artisti, che riceveranno il Premio della Carriera: si tratta di Iva Zanicchi e Antonello Venditti.