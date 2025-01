Stasera in tv lunedì 27 gennaio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 27 gennaio 2025. Su Rai3 l’attualità con il programma di Massimo Giletti, Lo stato delle cose. Su Canale 5, il reality condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello.

Su Rai1, alle 21.30, la 3° puntata della miniserie Il Conte di Montecristo, con Sam Clafin, Jeremy Irons, Lino Guanciale, Michele Riondino, Ana Girardot. Edmond (Sam Claflin) fa arrivare a Parigi una schiava algerina di cui ha comprato la libertà: si tratta di Haydée, la figlia di Ali Pascha, e la porta con sé al ballo organizzato nella villa di Mercedes e Fernand. E nello stesso tempo deve trovare il modo di scongiurare il matrimonio di Valentine.

Su Rai2, alle 21.20, il reality Boss in incognito. Esaurite le nuove puntate, il coinvolgente reality condotto da Max Giusti resta in palinsesto per altre due settimane con le repliche. La prevista partenza di “99 da battere”, l’annunciato game show che sarebbe dovuto andare in onda da questa sera, è stata rimandata a lunedì 10 febbraio.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Tra le recenti inchieste proposte da Massimo Giletti la più clamorosa è stata quella sulle presunte irregolarità del patronato Inca CGIL di New York al fine di gonfiare i finanziamenti previsti dalla legge. Giletti ha mostrato i verbali dei controlli effettuati nel 2023 dagli ispettori del Ministero del Lavoro.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Che cosa dobbiamo aspettarci dalla strana alleanza tra Donald Trump ed Elon Musk? I timori della sinistra italiana sono fondati o nascono solo come reazione ai buoni rapporti tra i due miliardari americani e la premier Giorgia Meloni? Stasera Nicola Porro potrebbe tornare sul tema.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Anche questa settimana sono due (oggi e giovedì) gli appuntamenti in prima serata con il reality condotto da Alfonso Signorini. Uscite dalla gara, Jessica Morlacchi ed Helena Prestes sono comunque presenti e sempre pronte per rientri temporanei e nuovi faccia a faccia con gli inquilini ancora nella Casa.

Su La7, alle 21.15, il talk show Giornata della Memoria. Questa sera va in onda una puntata speciale di Corrado Augias per le celebrazioni del Giorno della Memoria, una ricorrenza stabilita dall’Italia nel 2000 e dall’Onu nel 2005 per commemorare le vittime dell’Olocausto.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Bruno Barbieri fa tappa nella zona del Lago di Bolsena, il lago vulcanico più grande d’Europa, in provincia di Viterbo. Come sempre, quattro albergatori sono pronti a sfidarsi sottoponendosi ognuno al giudizio degli avversari.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Non hanno un amico. Tratto dal podcast omonimo, questo divertente spettacolo teatrale di Luca Bizzarri, approfondisce le varie modalità comunicative della nostra politica, ma vuole anche ironizzare sui fenomeni social e ridere di noi stessi.

I film di questa sera lunedì 27 gennaio 2025

Su Rai5, alle 21.15, il film biografico del 2019, di Caroline Link, Quando Hitler rubò il coniglio rosa, con Riva Krymalowski. Anna ha 9 anni. Per sfuggire ai nazisti, suo padre scappa a Zurigo e il resto della famiglia lo segue poco dopo. Inizia così la loro fuga attraverso l’Europa alla ricerca di un luogo sicuro.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1970, di Elliot Silverstein, Un uomo chiamato cavallo, con Richard Harris. John Morgan, nobile inglese in viaggio nel Montana, viene catturato da una tribù di Sioux. Dopo essere stato torturato, John riesce a farsi accettare come guerriero.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2018, di Anthony e Joe Russo, Avengers: Infinity War, con Robert Downey Jr., Chris Hemsworth. Due anni dopo gli eventi narrati in “Captain America: Civil War”, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Iron Man (Robert Downey Jr.) e gli altri Avengers devono riunirsi per affrontare insieme una nuova minaccia: Thanos vuole mettere in ginocchio l’universo con le Gemme dell’Infinito.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Francis Ford Coppola, Il Padrino: Epilogo. La morte di Michael Corleone, con Al Pacino. Michael Corleone, potente boss mafioso ormai settantenne, è intenzionato ad abbandonare il crimine. L’uomo individua in Vincent il successore in grado di gestire il suo impero.

Su La 5, alle 21.15, il film drammatico del 2009, di Lasse Hallstrom, Hachiko – Il tuo migliore amico, con Richard Gere. La storia di incondizionata fedeltà tra il cane Hachi e il suo padrone, il professor Wilson. Dopo la morte dell’uomo, l’animale continuerà ad attenderlo per dieci anni.

Stasera in tv lunedì 27 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film tv giallo del 2024, I delitti del BarLume – Sasso carta forbici con Lucia Mascino. A un passo dal sogno di diventare un famoso trapper, Marchino si trova davanti il cadavere della bella Chantal. La Fusco viene chiamata ad indagare sulla vittima.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di J. C. Chandor, Margin Call, con Kevin Spacey. 2008. Sam, broker a Wall Street, deve fare i conti con la sua coscienza. I vertici della società d’investimenti per cui lavora, infatti, vogliono attuare un piano ai limiti della truffa per evitare il fallimento.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film musical del 2024, di Mark Waters, Mean Girls, con Angourie Rice. Cresciuta in Kenya, Cady torna negli Stati Uniti. Viene subito accolto dal gruppo più popolare della scuola, guidato da Regina George, ma… Remake del film di Mark Waters con Lindsay Lohan e Rachel McAdams.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2008, di Timur Bekmambetov, Wanted – Scegli il tuo destino, con Angelina Jolie, James McAvoy. Wesley ha sempre creduto che suo padre fosse morto quando lui era ancora piccolo. Fino a quando una donna gli rivela che il genitore è stato appena ucciso da un killer.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1963, di Alfred Hitchcock, Gli uccelli, con Tippi Hedren, Rod Taylor. A Bodega Bay, Melania subisce l’attacco inaspettato di un gabbiano. Sembra un episodio isolato, ma in breve tempo migliaia di uccelli ostili invadono la cittadina.