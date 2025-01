La Promessa, le trame dal 27 gennaio al 2 febbraio

Da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio, Rete 4 manda in onda nuovi appuntamenti de La Promessa. La soap opera spagnola è in onda tutti i giorni nella fascia preserale, dalle ore 19:30 alle 20:30 circa.

La Promessa 27 gennaio 2 febbraio, regista e dove è girata

La Promessa è una produzione originale delle società Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa del 27 gennaio, Blanca raggiunge Jana e si congratula con lei per il futuro matrimonio, nonostante la protagonista sia ancora piena di dubbi. Subito dopo, Blanca si reca dai marchesi, ai quali annuncia la decisione di abbandonare la tenuta.

Il martedì, Maria annuncia alla servitù che ha accettato l’incarico di cameriera personale della duchessa di Abrontes. Nel frattempo, Virtudes rimane scossa quando scopre che Noberta è nella tenuta.

La Promessa 27 gennaio 2 febbraio, la trama

Durante La Promessa del mercoledì, Catalina si scontra con Lorenzo e racconta la verità ad Alonso. Il marchese, infuriato, lo allontana dal palazzo. Curro, intanto, ha iniziato a salutare tutti in vista dell’imminente partenza: nel dirle addio, consiglia a Teresa di stare vicino a Feliciano.

Nell’appuntamento del giovedì, Manuel sconvolge Jana: il ragazzo ha deciso di partire in guerra, per proteggere Curro. Inevitabilmente, il personaggio principale accoglie la notizia con dolore. Il venerdì, passano vari mesi da quando Curro e Manuel sono al fronte: nella tenuta la tensione è alle stelle. Cruz ed Alonso, in particolare, sono sempre più distanti.

Cosa succede nel fine settimana

La settimana con La Promessa procede sabato 1° febbraio. Cruz vuole festeggiare il compleanno di Manuel, nonostante lui non ci sia. Catalina, però, rifiuta di partecipare: è disposta a cambiare idea solo se riceverà delle scuse. Infine, la domenica, Lorenzo legge una lista con i nomi dei caduti in battaglia: né Manuel né Curro sono fra le persone elencate. Tuttavia, la lista delle vittime è parziale.

La Promessa 27 gennaio 2 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, su Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.