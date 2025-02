Stasera in tv martedì 4 febbraio 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 4 febbraio 2025. Su Rai3 il film tv documentario su vita e carriera di Mario Merola, Il re di Napoli. Su Italia 1, Calcio Coppa Italia: Atalanta-Bologna.

Stasera in tv martedì 4 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, gli ultimi due episodi della fiction BlackOut 2 – Le verità nascoste, con Alessandro Preziosi. Due episodi: il primo s’intitola, “Oltre la valle”. Dopo il guasto all’elicottero, Giovanni (Alessandro Preziosi) cerca di trovare un senso a ciò che sta succedendo. Troppe cose non tornano, non ultima la morte di Natasha che, ne è certo, non è deceduta per la ferita come vorrebbe far credere Federica. A seguire, “Le verità nascoste”. Elena, la figlia di Giovanni, scopre l’esistenza del bunker e avverte il padre che riesce a fuggire. Intanto dalle pendici arriva all’albergo il gruppo di delinquenti alleato di Federica.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Stasera tutto è possibile. Lo spassoso show condotto da Stefano De Martino non sarebbe lo stesso senza quella che lui definisce “La compagnia di giro”: ne fanno parte da alcuni anni Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. La loro intesa dà vita ai momenti più divertenti di ogni puntata.

Su Rai3, alle 21.20, il film tv documentario del 2024, Il re di Napoli. Vita e carriera di Mario Merola (1934-2006), icona di Napoli, famoso per avere dato lustro alla sceneggiata, genere che grazie a lui è approdato nelle sale cinematografiche con numerosi film di successo usciti negli Anni 70 e 80. Lo ricordano, tra gli altri, Nino D’Angelo, Gigi D’Alessio, Marisa Laurito.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. La liberazione di Cecilia Sala, il calo della disoccupazione, i guadagni della Borsa: sono i risultati che la maggioranza elenca per dimostrare la forza di Giorgia Meloni, mentre l’opposizione prova a sminuirli. Entrambe le tesi sono sempre prese in considerazione nel programma di Bianca Berlinguer.

Su Canale 5, alle21.20, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit. Nihan viene condotta da Baran nel nascondiglio di Emir e viene legata con una catena sotto la sorveglianza di Asu. Nel mentre, Kemal (Burak Ozcivit) scopre che la talpa è Adem, ma è tardi. L’agente ha rapito Zeynep con una scusa. Il rapimento, però, è uno stratagemma per rapire Ayhan e Zehir.

Su Italia 1, alle 20.45, Calcio Coppa Italia: Atalanta-Bologna. Al Gewiss Stadium di Bergamo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Bologna di Vincenzo Italiano nel primo incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Domani si disputerà Milan-Roma, sempre in diretta e in esclusiva su Canale 5. Juventus-Empoli e Inter-Lazio si giocheranno fra tre settimane.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. L’attività del governo di Giorgia Meloni, sia nel nostro Paese che in ambito internazionale, è da sempre nel mirino del seguito e apprezzato programma di Giovanni Floris. E di certo non mancano gli argomenti per gli ospiti.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Hanoi, capitale del Vietnam, ospita questa settimana il nostro Francesco Panella in caccia del miglior ristorante del posto. Tra i giudizi c’è il voto del primo impatto per l’atmosfera e l’impressione che suscita il locale.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Nell’elegante villa d’epoca alle porte di Tivoli, il re di cuori Flavio Montrucchio accoglie ancora una volta nuovi single che si mettono in gioco raccontando le loro storie di vita e sperando di trovare finalmente l’anima gemella.

I film di questa sera martedì 4 febbraio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film drammatico del 2022, di Lola Quivoron, Rodeo, con Julie Ledru. Julia ha la passione per il motociclismo e vive di piccoli crimini sognando di poter partecipare a delle competizioni di cros. Quando entra a far parte di una gang di riders, la sua vita cambia per sempre.

Su Rai5, alle 21.15, il film thriller del 2021, di Michela Cescon, Occhi blu, con Valeria Golino. A Roma, un inafferrabile rapinatore deruba una banca e una gioielleria. Per identificarlo, il commissario Murena chiede aiuto ad un esperto ex collega parigino, segnato dalla morte della figlia di 13 anni.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 1969, di Edward Dmytryk e Duilio Coletti, Lo sbarco di Anzio, con Robert Mitchum. Italia, 1944. Dick Ennis è un giornalista americano corrispondente presso il comando di Napoli. Lì vive i preparativi dello sbarco degli alleati ad Anzio e poi si unisce alle truppe.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2002, di Wayne Wang, Un amore a 5 stelle, con Jennifer Lopez. Marisa, cameriera di un hotel di lusso di New York, viene notata da un affascinante politico, che la scambia per un’ospite dell’albergo. La corteggia, ma la verità viene presto a galla.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’azione del 2016, di Babak Najari, Attacco al potere 2, con Gerard Butler, Morgan Freeman. I leader mondiali si recano a Londra per partecipare ai funerali del Primo Ministro britannico. Mike, agente della Cia, dovrà salvare il Presidente degli Stati Uniti da un attacco terroristico.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Ti West, Nella valle della violenza, con Ethan Hawke. Il vagabondo Paul arriva in una cittadina deciso a vendicarsi dei teppisti che hanno ucciso una persona a lui cara. Le sorelle Mary Anne ed Ellen lo aiutano nel suo proposito.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 1995, di Jon Turteltaub, Un amore tutto suo, con Sandra Bullock, Bill Pullman. Lucy soccorre un giovane, del quale è segretamente innamorata, che è stato aggredito da alcuni teppisti. In ospedale viene scambiata dai familiari per la sua fidanzata.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2020, di Massimo Venier, Odio l’estate, con Aldo, Giovanni e Giacomo. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per una vacanza in Puglia con le loro famiglie. Ma a causa di un disguido, si ritroveranno a dover condividere la stessa abitazione.

Stasera in tv martedì 4 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’avventura del 2017, di Antoine Fuqua, King Arthur: il potere della spada, con Charlie Hunnam. Il giovane Arthur cresce nei vicoli di Londonium all’oscuro delle sue origini, finché un giorno non riesce ad estrarre la spada di Excalibur. Ma gestire il potere non sarà facile.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di fantascienza del 2013, di Alfonso Cuaròn, Gravity, con Sandra Bullock. Mentre lavora all’esterno del telescopio Hubbie, la ricercatrice Ryan Stone, in missione sullo shuttle Explorer, viene colpita all’improvviso da una tempesta di detriti. La situazione è disperata, ma…