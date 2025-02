Hercai Amore e Vendetta, la puntata del 3 febbraio: trama, cast e curiosità

Lunedì 3 febbraio, Real Time propone un nuovo appuntamento di Hercai Amore e Vendetta. La soap opera turca è trasmessa, come di consueto, in prima serata, alle 21:20 circa.

Hercai Amore e Vendetta 3 febbraio, regista e dove è girata

Colui che ha curato la produzione della serie è Banu Akdeniz. La società che l’ha realizzata è Mia Yapim. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. La regia, invece, è di Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. Le riprese si sono svolte in Turchia, concentrandosi soprattutto intorno alle zone di Mardin. In patria, il titolo ha esordito nel 2019 sull’emittente ATV, ottenendo ottimi ascolti.

Hercai Amore e Vendetta 3 febbraio, la trama

Nel corso di Hercai Amore e Vendetta di oggi, lunedì 3 febbraio, i protagonisti sono ancora scossi dopo i fatti della scorsa settimana. Azize, ferita dal comportamento che il resto della sua famiglia ha avuto nei suoi confronti, ha dimostrato di essere oramai disposta a tutto pur di portare a termine la sua vendetta.

Elif è disperata, in quanto in preda ai sensi di colpa. A peggiorare ulteriormente il suo stato d’animo c’è Nasuh, che le ricorda che ora fa parte della sua famiglia e che, dunque, dovrà comportarsi di conseguenza. Intanto, la situazione di forte tensione è destinata ad aumentare ulteriormente: Zehra, infatti, si lascia andare ad alcune, importanti rivelazioni, facendo andare su tutte le furie Hazar.

Spoiler finale

Intanto, durante l’appuntamento odierno del titolo, Azize, colma di rabbia, riesce a scoprire sia la località che la data nelle quali si svolgerà il tanto atteso matrimonio. La donna, allora, pensa di intervenire, per cercare di impedire lo svolgimento delle nozze e rovinare la giornata a tutti. Infine, Elif parla con Azat ed ammette di prendere in considerazione l’idea di interrompere il loro rapporto. Lui, tuttavia, non sembra dello stesso avviso e non ha intenzione di concedere alla partner la separazione.

Hercai Amore e Vendetta 3 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.