Stasera in tv mercoledì 5 febbraio 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 5 febbraio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Rete 4, l’attualità con il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro.

Stasera in tv mercoledì 5 febbraio 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm Ritorno in Paradiso, con Anna Samson. L’episodio di stasera s’intitola, “Il fantasma della miniera”. Un imprenditore viene trovato morto nella sua abitazione. Tutti gli indizi, in particolare il fatto che l’edificio fosse chiuso dall’interno, lasciano pensare che l’uomo si sia tolto la vita. Inoltre, tutte le persone con un movente hanno un alibi. Mackenzie (Anna Samson) indaga.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Tra i casi all’attenzione di Federica Sciarelli nella puntata di oggi c’è quello di Mara Favro, la mamma 50enne di cui si sono perse le tracce la notte tra il 7 e l’8 marzo 2024 dopo un turno in pizzeria a Chiomonte (Torino). Il suo datore di lavoro è indagato per omicidio insieme con un collega della donna.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè introduce il documentario di Manuelle Blanc dedicato alle pittrici che, dal XVI al XX secolo, hanno sfidato i pregiudizi dell’epoca. Tra queste Artemisia Gentileschi, Angelika Kauffmann, Suzanne Valadon, Elisabeth Louise Vigée Le Brun.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Mario Giordano lavora molto sulle trovate scenografiche che contribuiscono a rendere il suo programma diverso da tutti gli altri talk di approfondimento. Lo scorso 17 dicembre il popolare giornalista ha debuttato al Teatro Parioli di Roma con “Mi ritorni in mente” assieme a Gianluigi Paragone.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Milan-Roma. Allo Stadio di San Siro il Milan, allenato da Sérgio Conceicao, ospita la Roma di Claudio Ranieri nel secondo incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia, all’indomani di Atalanta-Bologna. Gli altri due quarti, Inter-Lazio e Juventus-Empoli, sono in programma fra tre settimane, sempre su Mediaset.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. “2 giugno 1946 – Monarchia contro Repubblica” e “Italia – La Grande Bellezza” sono i titoli di alcune delle ultime puntate del programma di Aldo Cazzullo. In attesa di nuove puntate, stasera andrà in onda una replica.

Su Nove, alle 21.30, il film documentario Lucio per amico. Per la regia di Angelo Bozzolini, questo documentario celebra Lucio Battisti con la collaborazione di Mogol, autore dei testi dell’indimenticabile cantautore fino al 1980. Riascoltiamo alcune delle canzoni più belle interpretate da artisti di oggi.

Su Real Time, alle 21.30, il reality L’amore non ha età. Hattie racconta l’incontro con John, che ha meno della metà dei suoi anni. Laurence e Sam sono una coppia omosessuale con una grande differenza di età. Marion ricorda Steve, più giovane di lei di vent’anni e scomparso per una malattia incurabile.

I film di questa sera mercoledì 5 febbraio 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2022, di Gianni Costantino, Sposa in rosso, con Sarah Felberbaum, Eduardo Noriega. Il destino fa incontrare a Malta Roberta (Sarah Felberbaum) e Leon (Eduardo Nuriega) mentre lei sta per partorire. Il padre del bambino è sposato ed è intenzionato a crescere da solo il figlio. Le cose si complicano ulteriormente quando sull’isola arrivano i genitori e il fratello di Roberta.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Gavin Hood, Official Secrets – Segreto di Stato, con Keira Knightley. La vera storia di Katharine Gun: l’informatrice inglese fu accusata di aver violato le leggi su segreti ufficiali, divulgando alla stampa informazioni top secret tra Stati Uniti e Gran Bretagna.

Su Italia 1, alle 21.20, il film thriller del 2004, di Roland Emmerich, The Day After Tomorrow, con Dennis Quaid. Lo scienziato Jack Hall (Dennis Quaid) lancia l’allarme: il surriscaldamento del globo sta per provocare una catastrofe. La Casa Bianca però non gli dà retta e così una terribile tempesta distrugge New York: soltanto pochi rimangono in vita. Tra loro c’è anche Sam (Jake Gyllenhaal), figlio di Jack.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 1997, di P.J. Hogan, Il matrimonio del mio migliore amico, con Dermot Mulroney, Julia Roberts, Cameron Diaz. Quando Julianne scopre che l’ex fidanzato Michael sta per sposarsi, si accorge di amarlo ancora e viene assalita da un violento attacco di gelosia.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’azione del 2008, di Timur Bekmambetov, Wanted – Scegli il tuo destino, con Angelina Jolie. Wesley ha sempre creduto che suo padre fosse morto quando lui era ancora piccolo. Fino a quando una donna gli rivela che il genitore è stato appena ucciso da un killer.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2001, di Antoine Fuqua, Training day, con Denzel Washington, Ethan Hawke. Il giovane Jake deve fare coppia con l’esperto sergente Harris della narcotici di Los Angeles. Gli basta soltanto un giorno di lavoro per rendersi conto che il collega è un corrotto.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2001, di Peter Chelsom, Serendipity – Quando l’amore è magia, con Kate Beckinsale, John Cusack. Jonathan e Sara s’incontrano e scocca il colpo di fulmine. Ma entrambi sono impegnati. Decidono di affidarsi al destino: se sono fatti per stare insieme, si ritroveranno.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Fausto Brizzi, Se mi vuoi bene, con Claudio Bisio, Sergio Rubini. Dopo un tentativo di suicidio, Diego, avvocato depresso, conosce Massimiliano. L’uomo gli suggerisce, così, la soluzione ai suoi problemi psicologici: fare del bene a tutti i suoi cari.

Stasera in tv mercoledì 5 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 1999, di Luis Mandoki, Le parole che non ti ho detto, con Kevin Costner. Theresa Osborne trova sulla spiaggia una bottiglia contenente una lettera d’amore indirizzata ad una donna. Scopre che l’autore è Garret Blake e decide di conoscerlo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 1998, di Steven Spielberg, Salvate il soldato Ryan, con Tom Hanks. Subito dopo lo sbarco alleato in Normandia, il capitano John Miller ha l’ordine di rintracciare il paracadutista James F. Ryan, unico sopravvissuto di quattro fratelli.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2015, di Nicolas Vanier, Belle & Sebastien – L’avventura continua, con Félix Bossuet. Sebastien attende con ansia il ritorno di Angelina. La giovane, però, è rimasta vittima di un incidente e data per morta. Sebastien non si rassegna all’idea e decide di andare a cercarla.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2023, di Andy Muschietti, The Flash, con Ezra Miller. Flash decide di usare i suoi poteri per viaggiare nel tempo e sventare l’omicidio della propria madre. Ma la presenza del supereroe stravolge di conseguenza il futuro.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Cedric Jimenez, French connection, con Jean Dujardin. Marsiglia, Anni 70: l’incorruttibile magistrato Pierre Michel e un gruppo di uomini scelti cercano di sgominare una rete mafiosa che gestisce il traffico di eroina.