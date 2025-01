Ritorno in Paradiso episodio Storie miti e leggende: trama, cast e curiosità

Mercoledì 29 gennaio, Rai 2 propone l’appuntamento Storie miti e leggende di Ritorno in Paradiso. La soap opera è visibile, sulla seconda rete della TV di Stato, a partire dalle ore 21:20 circa, prendendo il via al termine del TG2 Post.

Ritorno in Paradiso Storie miti e leggende, regista e dove è girata

Il titolo è una produzione originale dell’Australia, dove ha debuttato con il titolo Return to Paradise sull’emittente ABC nel settembre dello scorso anno. Le società che hanno lavorato alla realizzazione della serie sono Red Planet Pictures e BBC Studios Productions Australia.

La sceneggiatura degli episodi è firmata da Peter Mattessi, Elizabeth Coleman, Alexandra Collier e Kodie Bedford. La regia, invece, è di Mat King e Tenika Smith. Le riprese, durate varie settimane, si sono svolte in alcune località dell’Australia. Quella in onda oggi è la quinta e penultima puntata della prima stagione ed ha una durata di circa 50 minuti.

Ritorno in Paradiso Storie miti e leggende, la trama

Durante l’episodio intitolato Storie miti e leggende della fiction, la protagonista Mackenzie deve lavorare per risolvere un mistero in apparenza inspiegabile. La squadra di investigatori conduce una indagine relativa ad un omicidio. Esso si è consumato durante un tranquillo pomeriggio, proprio mentre alcune persone stavano disputando una partita di bocce. La vittima ha perso la vita dopo aver ricevuto un colpo di pistola. Sia l’esame autoptico che quello balistico, entrambi effettuati poco dopo il rinvenimento del cadavere, restituiscono una verità che sconvolge i personaggi principali.

Spoiler finale

Secondo i risultati dei test, nel corso dell’appuntamento odierno di Ritorno in Paradiso, l’arma del delitto non può che essere una pistola reliquia, da tempo conservata e venerata all’interno di un club della città. Quando si è consumato il delitto, il fucile, che non spara un colpo da oltre un secolo, era al sicuro, all’interno del locale dell’associazione. Infine, Mackenzie deve pensare anche alla sua vita privata, ora che ha avuto la conferma che non potrà tornare insieme al suo ex.

Ritorno in Paradiso Storie miti e leggende, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv Ritorno in Paradiso, la cui nuova puntata è in onda oggi, mercoledì 29 gennaio, dalle ore 21:20 su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.