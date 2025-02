Amare da morire su Apple TV: trama, cast e curiosità

A partire da mercoledì 5 febbraio, Apple TV rilascia alla visione Amare da morire. La serie tv è visibile, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00.

Amare da morire, regista e dove è girata

Appartenente al genere commedia romantica, Amare da morire è una produzione originale della Spagna. Distribuita a livello internazionale con il titolo Love you to death, le società che hanno curato la realizzazione del titolo sono Sábado Películas, Playtime Movies e DeAPlaneta.

Il creatore del progetto è Dani de la Orden, che ha lavorato nel ruolo di regista. La trama, inoltre, è scritta dallo stesso de la Orden, in compagnia degli sceneggiatori Natalia Duran ed Oriol Capel. Le riprese si sono svolte in varie località del paese iberico, concentrandosi soprattutto su Barcellona.

La prima stagione è composta da sette appuntamenti. Ognuno di essi ha una durata di circa mezz’ora. Apple, mercoledì 5 febbraio, manda in onda i primi due. I restanti sono distribuiti con cadenza settimanale, nella mattinata del mercoledì.

Amare da morire, la trama

Al centro della storia di Amare da morire ci sono Raul e Marta. I due, interpretati rispettivamente da Joan Amargos e Veronica Echegui, hanno dei caratteri diametralmente opposti. Lui, infatti, è da sempre molto introverso e cauto. Lei, invece, è uno spirito libero, che non di rado agisce seguendo l’istinto e non la razionalità. Raul e Marta si conoscono da quando sono bambini: quando erano a scuola, infatti, hanno stretto amicizia. Con il passare del tempo, però, si sono allontanati e persi di vista.

Spoiler finale

Il destino, in Amare da morire, ha deciso di far incontrare nuovamente i protagonisti, durante il funerale di un vecchio compagno di scuola. Entrambi, quando si rivedono, stanno attraversando dei periodi di vita decisamente complessi. Lei deve gestire le conseguenze di una gravidanza. Lui, invece, ha da poco avuto una diagnosi di tumore cardiaco. Nonostante le difficoltà, i ragazzi iniziano una frequentazione, che procede fra alti e bassi e che ben presto li costringe a rimettere in discussione le loro convinzioni sull’amore.

Amare da morire, il cast

Di seguito il cast degli attori presenti nel corso di Amare da morire, serie tv i cui primi due appuntamenti sono visibili, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00 del 5 febbraio, tramite la piattaforma di intrattenimento streaming Apple TV.