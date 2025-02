Festival di Sanremo 2025, come cambia il daytime Rai: speciale Balivo il sabato

Come ogni anno, anche nel 2025, con l’inizio del Festival di Sanremo cambia l’intero daytime della Rai. Salvo improvvise modifiche di programmazione, sono tre i format che traslocano direttamente nella città dei fiori.

Festival di Sanremo 2025 daytime Rai, speciali Playlist e La Volta Buona

La TV di Stato, per raccontare nel migliore dei modi tutto ciò che avviene durante l’edizione che segna il ritorno all’Ariston di Carlo Conti, punta su Playlist Tutto ciò che è musica e La volta buona, rispettivamente su Rai 2 e Rai 1.

Il primo, novità dei palinsesti di quest’anno della seconda rete, è condotto, tutti i sabati, da Gabriele Vagnato e da Federica Gentile. Proprio il 15 febbraio, a poche ore di distanza dall’inizio della finale, prende il via lo show, in onda da Sanremo e che dà spazio ad alcuni dei Big in gara.

Stesso destino attende anche Caterina Balivo e il suo La Volta Buona. Il programma, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 16:00, si occupa già da qualche settimana della kermesse e lo continuerà a fare, da Roma, durante la settimana del Festival. Eccezionalmente, Balivo è in diretta anche il sabato pomeriggio e, solo per tale giornata, seguirà l’avvicinamento alla finale dalla città dei fiori.

Confermato lo speciale di Domenica In dall’Ariston

Nella settimana del Festival di Sanremo 2025 tutti i programmi del daytime di Rai 1 si occupano della manifestazione canora, a partire da Unomattina e Storie Italiane. In particolare, il format di Eleonora Daniele ha il compito di commentare gli ascolti delle varie serate.

Ricette e collegamenti da Sanremo anche per È sempre mezzogiorno, guidato da Antonella Clerici, fra l’altro co-conduttrice della prima serata. Inviato in città, come l’anno scorso, è Alfio. Dopo la confermatissima soap Il Paradiso delle Signore, anche Alberto Matano e la sua La Vita in Diretta dà spazio al Festival, commentato insieme ad una squadra di inviati speciali, composta da Raffaella Longobardi, Barbara Di Palma, Giuseppe Di Tommaso e Luca Forlani. Con loro Ema Stokholma e Barbara Foria.

Nell’access prime time, Cinque minuti con Bruno Vespa termina il 7 febbraio e ritorna in onda il 17. Salta anche Affari Tuoi con Stefano De Martino, game sostituito dalla kermesse dall’11 al 15 febbraio. La domenica, confermato Domenica In di Mara Venier, in onda in diretta dall’Ariston dalle 14:00 alle 20:00. Sul palco si alternano tutti gli artisti, che dopo essersi esibiti si confrontano con giornalisti e critici.

Festival di Sanremo 2025 daytime Rai, gli inviati di BellaMa

Infine, su Rai 2, il Festival di Sanremo è l’argomento principale di BellaMa. Il programma di Pierluigi Diaco, dal 10 al 14 febbraio, si intitolerà BellaSanremo ed analizza ciò che è avvenuto all’Ariston. Direttamente dall’esterno del Teatro ci sono gli inviati Marianna Morandi, Roberta Capua, Angela Achilli e Domenico Restuccia. In studio, oltre alla co-conduttrice Nancy Brilli, ci sono, in qualità di opinioniste, Rita Forte, Manuela Villa e Valeria Marini.