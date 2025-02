Cassandra serie tv Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 6 febbraio è rilasciata alla visione Cassandra. La serie tv, fra i nuovi titoli della piattaforma di intrattenimento Netflix, è trasmessa, nel nostro paese, dalle ore 09:00. Oltre che in Italia, la produzione è visibile in tutti gli altri paese del mondo in cui l’emittente OTT è attiva.

Cassandra, regista e dove è girata

Cassandra è una miniserie originale della Germania e propone un interessante mix di genere. Al suo interno, infatti, contiene elementi tipici dell’horror, del thriller e della fantascienza. La società che ha realizzato il titolo è la Rat Pack Filmproduktion.

Colui che ha scritto la sceneggiatura della serie è Benjamin Gutche. Quest’ultimo, inoltre, ha rivestito anche il ruolo di regista. Le riprese, durate alcuni mesi, si sono svolte nei pressi della città Colonia. La prima stagione è composta da sei appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Netflix, come spesso avviene, rilascia gli episodi tutti insieme, a partire dalle ore 09:00 di oggi, giovedì 6 febbraio.

Cassandra, la trama

La protagonista della fiction è Cassandra, un assistente virtuale. Il software è stato ideato negli anni ’70 e colui che lo ha inventato ha deciso di dar vita ad uno strumento in grado di aiutare la famiglia in molte delle attività quotidiane. Per vario tempo ha svolto alla perfezione il suo lavoro, rendendo, dal punto di vista tecnologico, l’abitazione all’avanguardia. All’improvviso, però, tutto cambia. I proprietari di casa, infatti, muoiono e l’abitazione rimane deserta per decenni. Un periodo, questo, durante il quale la stessa Cassandra è spenta ed inutilizzata.

Spoiler finale

Un giorno, la casa ritrova nuovi occupanti quando è acquistata da Samira e il resto della sua famiglia. Cassandra torna in funziona. Dopo essere rimasto a lungo fuori servizio, lo strumento di assistenza virtuale sente, ora, di avere una seconda chance e non intende lasciarsela sfuggire. La situazione, in breve tempo, rischia di degenerare. Cassandra, infatti, non ha nessuna intenzione di rimane ferma ancora a lungo ed è disposta a tutto pur di impedirlo. Per Samira e gli altri suoi cari, la questione rischia di essere molto pericolosa, soprattutto quando scoprono che i precedenti inquilini sono defunti in circostanze decisamente misteriose.

Cassandra, il cast

Di seguito il cast degli attori presenti nel corso di Cassandra, serie tv composta da sei puntate e che nel nostro paese è rilasciata a partire dalle ore 09:00 di giovedì 6 febbraio, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.

Mina Tander;

Lavinia Wilson;

Filip Schnack;

Joshua Kantara;

Franz Hartwig;

Michael Klammer;

Mary Amber Oseremen Tolle;

Elias Grunthal;

Toni Gojanovic;

Loredana Linglauf;

Christian Skibinski.