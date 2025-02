Sanremo 2025 conferenza stampa 12 febbraio: Damiano David omaggia Lucio Dalla, i Big in gara

Mercoledì 12 febbraio si è svolta la conferenza stampa della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Durante l’incontro è svelato l’ordine di uscita dei Big della seconda serata. Inoltre, il conduttore Carlo Conti comunica i nomi degli ospiti dell’appuntamento. Durante l’incontro dovrebbero presenziare i co-conduttori Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Bianca Balti. Nel parterre, infine, ci sono Marcello Ciannamea e Claudio Fasulo, Direttore e Vicedirettore Intrattenimento Prime Time.

Sanremo 2025 conferenza stampa 12 febbraio, i dati di ascolto

Prende il via la conferenza stampa. Si parte con Alessandro Sindoni, Assessore al Turismo di Sanremo: “Sono felice dei risultati, Carlo è una persona calmissima e professionale, sono veramente molto contento. La nostra è una città viva”. L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, invece, aggiunge: “A nome della regione do il benvenuto a tutti voi, abbiamo creato lo spot selezionandolo da un bando al quale hanno partecipato oltre 40 aziende“.

Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time: “Siamo soddisfatti per i risultati e la qualità del prodotto”. Ciannamea snocciola gli ascolti, che potete leggere qui. Poi ricorda: “Abbiamo toccato l’83% di share nel target dei 15-24 anni. Il profilo è orientato, anche quest’anno, al pubblico giovane. Il picco di share alle 01:08 con il 72%. Il picco di telespettatori è di 17,8 milioni, registrato quando era in corso l’esibizione di Giorgia. Sui social abbiamo registrato 52,6 milioni di video views, con il +67% rispetto all’anno scorso”.

Si procede con Claudio Fasulo: “Ci aspetta una serata molto bella, con 15 Big in gara. Partiremo con il circuito Sanremo Giovani: si svolgono due semifinali, ovvero Alex contro Vale LP/Lil Jolie e Maria Tomba contro Settembre. Gli ospiti sono Damiano David, il cast di Follemente, oltre che di Champagne e di Belcanto. Big Mama si esibisce nel Suzuki Stage. Quest’anno tornerà il Sanremo Giovani World Tour, con le quattro Nuove Proposte che eseguiranno varie date nel Nord America”.

Carlo Conti dà l’ordine di uscita dei Big

La conferenza stampa del 12 febbraio di Sanremo 2025 procede con Carlo Conti. Il Direttore artistico ringrazia pubblicamente Papa Francesco per il videomessaggio inviato ieri: “Il 12 gennaio ho inviato una lettera al Santo Padre per informarlo dello spazio con Noa e Mira Awad. Ho saputo del videomessaggio il 1° febbraio, quando il Papa ha registrato il video, ma non l’ho detto a nessuno“. Il conduttore dà l’ordine di uscita, che è il seguente:

Rocco Hunt; Elodie; Lucio Corsi; The Kolors; Serena Brancale; Fedez; Francesca Michielin; Simone Cristicchi; Marcella Bella; Bresh; Achille Lauro; Giorgia; Rkomi; Rose Villain; Willie Peyote.

I tre co-conduttori raggiungono la Sala e si uniscono al parterre. Bianca Balti: “Sono emozionatissima, grazie mille“. Cristiano Malgioglio: “Sanremo è potente grazie ai social e a voi giornalisti. Sono emozionato e contento che Conti mi abbia voluto stasera sul palco. Tutti mi chiedono come mi vestirò e questo mi disturba. Ho cinque capi, ma ne sono arrivati solo due. Non so che farò, ho chiesto a tutti di lasciarmi libero. Voglio portare gioia e colore”. Nino Frassica: “Anche io sto pensando agli abiti, mi vestirà Francesco Gabbani”.

Antonio Noto spiega che oggi voteranno le Radio e il Televoto ed ogni componente ha un peso del 50%.

Sanremo 2025 conferenza stampa 12 febbraio, cosa farà Damiano David

Nella conferenza stampa del 12 febbraio iniziano le domande. Domanda per Bianca Balti sulla sua malattia: “Quando ho deciso di partecipare ho detto che non sarei voluta venire a fare la malata di cancro. Sono qui in qualità di top model per fare competizione con Cristiano. Nel mondo c’è dolore ovunque e in questi mesi ne ho provato tanto, ma stasera voglio che sia una celebrazione della vita. Il Corriere della Sera ha riportato un mio post che voleva essere, in realtà, positivo. Quando mi sono ammalata alcuni brand non mi hanno più chiamata, ma penso per non disturbarmi. Non era una critica, sono qui ed è la prova che mi vogliono ancora“.

Carlo Conti sul ritmo: “La prima, quella delle cover e la finale hanno dei ritmi serrati perché cantano tutti i Big. Stasera e domani, invece, ci sarà più spazio per lo show e lo spettacolo. Le modifiche ai sistemi di voto sono un percorso naturale, un tentativo per arrivare al meccanismo più giusto possibile“. Nino Frassica: “Io ho chiesto di fare un monologo, ma Carlo mi ha detto che lo posso fare solo durante le pubblicità“. Conti sulle polemiche relative al Papa: “Quando ci sono i grandi eventi ci sta che qualcuno provi ad avere momenti di notorietà”.

La conferenza stampa va avanti con Malgioglio che dichiara di “amare molto” le donne. Conti, invece, svela: “Damiano David salirà sul palco subito dopo il circuito Sanremo Giovani. Omaggia un grande cantautore italiano, poi tornerà più avanti per eseguire alcuni suoi bravi“.

Le altre dichiarazioni

Continua la conferenza stampa. Il conduttore sull’assenza del rock dai Big: “Sono dispiaciuto di questo, i dubbi ci sono sempre. Ho sempre detto che qualche eliminato poteva tranquillamente stare dentro la gara. Uno degli artisti ricorderà Paolo Benvegnù“. Claudio Fasulo: “L’anno scorso le valutazioni della giuria della Radio erano molto simili a quelle della Sala Stampa“. Bianca Balti: “Sono grande fan di Carlo, ho guardato la serata di ieri e mi è piaciuta molto”. La top model afferma: “Non mi sono mai sentita con Eleonora Giorgi, però sono in contatto con un sacco di donne che stanno affrontando la mia stessa battaglia. Mi piacerebbe sentirla”.

Carlo Conti, nella conferenza stampa di Sanremo 2025 del 12 febbraio, ammette: “Ieri sono andato libero, senza alcuna ansia. Se inviterei Elon Musk sul palco? No, non vorrei un colpo ad effetto del genere. Non mi interessano i suoi pensieri politici, ma non avrebbe niente da dire a Sanremo. Maria De Filippi sa che è mia sorella, può venire quando vuole“. Carlo Conti commenta i problemi tecnici di ieri: “In studio si sapeva tutto bene, forse era un problema dei satelliti di Elon Musk“. Fasulo chiarisce: “C’è stato un blackout dovuto a un guasto di un processore a Roma“.

Si unisce al parterre Damiano David: “Sono molto contento di essere qui, farò un omaggio a Lucio Dalla con un altro grandissimo talento“. A domande dirette chiarisce: “Non importa quante cose farò, ma questo del Festival sarà sempre il risultato più grande ottenuto. L’Ariston è il luogo dove le magie possono accadere- Avrò un tour mondiale, stiamo ancora disegnando il palco e cercherò di fare uno show unico“.

Sanremo 2025 conferenza stampa 12 febbraio, gli ultimi quesiti

La conferenza stampa di Sanremo 2025 si avvia alla conclusione. Conti, in merito al maggior coinvolgimento degli italiani all’estero, svela: “Sanremo è un momento di coesione per tutti i connazionali in giro per il mondo. Magari in futuro potrebbe essere carino fare dei collegamenti con gli italiani dalle città in giro per il mondo con la maggior concentrazione di italiani”. Il Direttore artistico: “Tamberi è stata una sorpresa portata da Jovanotti“. Infine, sottolinea: “Domani avremo Iva Zanicchi, i Duran Duran (che faranno un medley), Edoardo Bennato, il cast di Mare Fuori e l’Amerigo Vespucci in diretta. Dal Suzuki Stage presenzia Ermal Meta“.