Sanremo 2025, gli ascolti tv della prima serata: ottimo debutto per Carlo Conti con il 65,30%

Martedì 11 febbraio si è svolta la prima serata del Festival di Sanremo 2025 e qui di seguito analizziamo gli ascolti tv. Per Carlo Conti si tratta di una sfida molto importante: nonostante sia impossibile (o quasi) fare dei paragoni, vista l’introduzione della Total Audience, l’eredità lasciata nell’ultimo anno da Amadeus e Fiorello è decisamente molto pesante.

Sanremo 2025 ascolti tv prima serata, la media è del 65,30% di share

I dati degli ascolti tv della prima serata del Festival di Sanremo indicano, per Carlo Conti, un vero e proprio record. Il padrone di casa, infatti, è riuscito a non sfigurare di fronte al conduttore oggi passato su NOVE. La media share della prima e della seconda parte è del 65,30%, ovvero 0,2 punti percentuali in più rispetto a quelli di dodici mesi fa. La media dei telespettatori tenuti incollati di fronte allo schermo, invece, è pari a 12 milioni e 600 mila telespettatori, ovvero circa 2 milioni di individui intrattenuti in più rispetto a quelli registrati con il quinto Amadeus.

Le varie parti

Analizzando le singole parti dello show, la prima, quella chiamata Sanremo Start, in onda dalle 20:41 alle 21:10 circa, le persone appassionate al Festival sono state 13 milioni e 29 mila persone. Nella prima parte, visibile fino alle 23:26 circa, i telespettatori tenuti di fronte agli schermi sono 15 milioni e 713 mila, con il 63,61%. Infine, nella seconda ed ultima parte, visibile fino all’01:20 di notte, orario in cui è giunta al termine la prima puntata, sono 7 milioni e 992 mila gli spettatori, con il 68,71%.

Dodici mesi fa, nel quinto ed ultimo Amadeus, la prima parte era stata vista da 15 milioni e 75 mila spettatori con il 64,3% di share, mentre la seconda aveva intrattenuto 6 milioni e 527 mila italiani con il 66,9% di share.

Sanremo 2025 ascolti tv prima serata, il DopoFestival e il PrimaFestival

Analizzando ulteriormente gli ascolti tv della prima serata del Festival di Sanremo 2025 emerge il forte impatto avuto dalla Total Audience. Da quest’anno, infatti, le misurazioni Auditel includono anche le visualizzazioni ottenute dallo show con i device elettronici. Esse portano, alla prima parte, 486 mila persone in più, con una maggiorazione share dello 0,07% di share. Nella seconda, l’incremento è di 330 mila spettatori in più con uno share del +0,54%.

Ottimi anche gli ascolti degli show che hanno preceduto e posticipato Sanremo. In primis, dalle 20:30 alle 20:40 si è svolto il PrimaFestival. Il programma di Mariasole Pollio, Bianca Guaccero e Gabriele Corsi ha ricevuto il 40,46% di share, con 9 milioni e 230 mila telespettatori. Il DopoFestival di Alessandro Cattelan, partito all’01:30 circa e che ha preso la linea direttamente dal Teatro Ariston, ha ricevuto, fino alle o2:00 di notte, il 54,9% di share con 2,4 milioni di italiani intrattenuti.