Sanremo 2025 e il messaggio inviato da Papa Francesco: la prima volta di un Santo Padre al Festival

Martedì 11 febbraio, durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025, è stato trasmesso un breve videomessaggio già registrato di Papa Francesco. Si tratta di un momento storico: mai, prima d’ora, un Pontefice aveva partecipato alla kermesse.

Sanremo 2025 Papa Francesco, la prima volta del Pontefice per parlare di pace

La partecipazione di Papa Francesco al Festival di Sanremo 2025 non era stata annunciata. Carlo Conti, durante la conferenza stampa del mercoledì, ha chiarito i dettagli relativi alla presenza del Santo Padre. A tal proposito ha affermato: “Gli ho scritto il 12 gennaio e dopo qualche giorno, il 1° febbraio, mi è arrivato questo video come risposta. Non lo sapeva nessuno, ho mantenuto il segreto. Verso le 19/19:30 ho mandato il video in regia, in scaletta non c’era niente. Per me è stata una grandissima gioia”.

Come già detto, per il Festival di Sanremo si è trattato di un momento storico: mai prima d’ora, infatti, un Papa era intervenuto, seppur con un videomessaggio registrato, durante la kermesse. Per il Santo Padre si tratta di un ritorno sulla televisione italiana a poche settimane di distanza dalla lunghissima intervista concessa a Fabio Fazio durante Che tempo che fa.

Sanremo 2025 Papa Francesco, il testo integrale

Questo il testo integrale dell’intervento di Papa Francesco durante la prima serata di Sanremo 2025: “Carissimo Carlo, ho ancora nel cuore il ricordo della Giornata Mondiale dei bambini dello scorso maggio. Tu eri con noi con il calore umano che ti contraddistingue allo Stadio Olimpico, in compagnia dei bimbi di tutto il mondo. La musica è bellezza, uno strumento di pace. Una lingua che tutti i popoli parlano e che raggiunge il cuore di tutti. La musica può aiutare la convivenza fra popoli“.

Il Santo Padre prosegue: “Penso in questo momento a mia mamma, che mi spiegava alcuni brani di opere liriche facendomi conoscere il senso di armonia e i messaggi che la musica può donare. Con il tuo invito penso ai bambini che non possono cantare la vita, che piangono e soffrono per le ingiustizie e le guerre del mondo. Le guerre distruggono e sono sempre una sconfitta“.

Poi continua: “Questo è quello che desidero di più, vedere chi si è odiato stringersi la mano. Oggi tu stai dicendo che la pace è possibile e lo stai facendo attraverso la musica. Cercate di vivere delle belle serate e rivolgo un saluto a coloro che sono collegati, soprattutto le persone che soffrono. Che la buona musica possa raggiungere il cuore di tutti. La musica può aprire il cuore all’armonia ed alla gioia di stare insieme, con un linguaggio comune di comprensione, facendosi impegnare per un mondo più giusto e fraterno. Grazie“.

Nel 2023 il protagonista era stato Sergio Mattarella

La presenza del Papa al Festival di Sanremo 2025 avviene a due anni di distanza da un’altra partecipazione storica. Nel 2023, infatti, Amadeus e tutto il Teatro Ariston avevano accolto calorosamente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con l’occasione, in compagnia di Roberto Benigni, si sono celebrati i 75 anni della Costituzione Italiana. Nella medesima edizione, ma in finale, il padrone di casa aveva letto un messaggio scritto da Volodymyr Zelensky, Presidente dell’Ucraina.