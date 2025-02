Sanremo 2025, chi è il vincitore Olly: età, carriera, tutti gli altri premi

La finale di Sanremo 2025 ha eletto il proprio vincitore: si tratta di Olly. La proclamazione è avvenuta durante la quinta ed ultima serata di sabato 16 febbraio.

Sanremo 2025 Olly, la carriera dell’artista

Olly, nella finale di Sanremo 2025, è riuscito ad avere la meglio su Lucio Corsi e Brunori Sas, cantautori giunti rispettivamente al secondo ed al terzo posto. L’artista rappresenta una delle nuove speranze della musica italiana: originario di Genova, ha soli 23 anni, essendo nato a maggio del 2001. Sin da bambino è appassionato di musica, motivo per il quale ha frequentato il Conservatorio Niccolò Paganini. Inoltre, si è laureato presso l’Università degli Studi di Milano in economia e management.

L’esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto nel 2022, quando entra nel circuito di Sanremo Giovani. La hit L’anima bella gli permette di gareggiare fra i Big del Festival di Sanremo 2023, quando con il brano Polvere si è classificato in 24esima posizione. Dopo varie collaborazioni, Olly ha pubblicato Per due come noi in duetto con Angelina Mango: la canzone diventa un successo, al punto da ottenere ben due Dischi di platino.

Sanremo 2025 Olly, la vittoria della kermesse con Balorda nostalgia

Sin da subito, Olly è stato ritenuto uno dei favoriti per la vittoria finale del Festival di Sanremo 2025. L’artista ha partecipato alla kermesse con la canzone Balorda nostalgia, che ha ottenuto un immediato successo: su Youtube, ad esempio, in quattro giorni ha collezionato più di 3 milioni di visualizzazioni. Inoltre, è fra i primi posti nelle classifiche delle canzoni più ascoltate sulle varie piattaforme di fruizione musicale in streaming.

Con la vittoria al Festival di Sanremo 2025, Olly parteciperà, di diritto, all’Eurovision Song Contest. L’artista, in particolare, rappresenterà il nostro paese nel concorso europeo che si svolgerà il prossimo mese di maggio in Svizzera.

Incetta di premi per Simone Cristicchi

Per quanto riguarda gli altri premi, a Sanremo 2025 emerge il grande successo di Simone Cristicchi. Il cantautore, con la sua Quando sarai piccola, ha ottenuto il Premio Lunezia per il valore emozionale, il Premio Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. Il Premio Tim è andato a La cura per me di Giorgia.

Il riconoscimento intitolato a Sergio Bardotti per il miglior testo è stato assegnato a Brunori Sas con la sua L’albero delle noci. Infine, il sempre prestigioso Premio della Critica Mia Martini, assegnato dalla Sala Stampa, è andato a Lucio Corsi, rivelazione dell’edizione 2025 della manifestazione canora.