Storia della mia famiglia, serie tv Netflix dal 19 febbraio: trama, cast e curiosità

Mercoledì 19 febbraio esordisce, su Netflix, la serie Storia della mia famiglia. Produzione originale italiana, la piattaforma di intrattenimento streaming rilascia il titolo a partire dalle ore 09:00.

Storia della mia famiglia, regista e dove è girata

La società che ha curato la realizzazione di Storia della mia famiglia è la Palomar (a Mediawan Company). La fiction mischia gli elementi tipici della commedia a quelli delle produzioni drammatiche ed ha come protagonisti Fausto e Lucia, interpretati dagli attori Eduardo Scarpetta e Vanessa Scalera.

Le riprese si sono svolte in varie località del Lazio e della Campania. La prima e fino ad ora unica stagione è composta da sei appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Come di consueto, Netflix rilascia le puntate tutte insieme, a partire dalle ore 09:00 di mercoledì 19 febbraio.

La sceneggiatura è scritta da Elisa Dondi e Filippo Gravino. La regia, invece, è di Claudio Cupellini.

Storia della mia famiglia, la trama

Storia della mia famiglia racconta le vicende di un’atipica famiglia italiana, capeggiata da Fausto. Quest’ultimo è un padre molto attaccato ai figli Libero ed Ercole, per cui farebbe qualsiasi cosa. Nonostante provi di tutto pur di tenere il loro morale alto, il protagonista deve, ben presto, fare i conti con la realtà. Fausto, infatti, ha una grave malattia in stato avanzato ed è consapevole che la sua vita sta per giungere al termine. Non appena lo viene a sapere, non si preoccupa per sé stesso, ma per il futuro dei bambini, che rischiano di rimanere da soli. Decide, allora, di riunire tutta la sua famiglia.

Spoiler finale

Durante le puntate di Storia della mia famiglia, il personaggio principale affida i figli alle attenzioni delle persone a lui più care. In primis sua mamma Lucia, nonché nonna dei bambini. Inoltre, Libero ed Ercole possono contare sul sostegno dello zio Valerio e di Maria e Demetrio, da sempre i migliori amici di Fausto. Tutti loro sono costretti a mettere da parte incomprensioni e vecchi rancori, ma non mancheranno i problemi e i momenti di difficoltà.

Storia della mia famiglia, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Storia della mia famiglia, serie tv al via su Netflix a partire dalle ore 09:00 di mercoledì 19 febbraio.