Stasera in tv martedì 25 febbraio 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 25 febbraio 2025. Su Rai3, il programma condotto da Francesca Fialdini, Le Ragazze. Su Italia 1, il varietà condotto da Veronica Gentili, con Max Angioni, Le Iene Show.

Stasera in tv martedì 25 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Miss Fallaci, con Miriam Leone. Due episodi: il primo s’intitola, “Neve a Hollywood”. Il potente produttore Albert Gordon propone a Oriana (Miriam Leone) di scrivere pezzi promozionali per i suoi film; in cambio le offre accesso alle star che lavorano per lui. Questi articoli su Hollywood ottengono un grande successo. A seguire, l’episodio “Il grande amante”. Oriana incontra di nuovo Alfredo e tra i due nasce un’intensa storia d’amore, la prima per la giornalista. Alfredo torna presto a Londra e Oriana vorrebbe stare con lui, ma prima deve intervistare Frank Sinatra. Dopo un iniziale fiasco, Oriana porta a termine il suo incarico e riesce anche a ricucire i rapporti con Jo; ora è davvero pronta a dire addio agli Stati Uniti e volare da Alfredo.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Stasera tutto è possibile. L’ecologia è il tema della quarta puntata, in onda dall’Auditorium Rai di Napoli. Tanti i giochi, a partire dalla Stanza Inclinata, che si susseguono nel corso della serata e che vedono protagonisti gli ospiti. Accanto a Stefano De Martino ritroviamo Biagio Izzo, Herbert Ballerina e Francesco Paolantoni.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Le Ragazze. Donne di generazioni diverse raccontano la loro vita nel programma condotto da Francesca Fialdini. Sono state ventenni negli Anni 40, 50, 60, 70, 80 o 90, alcune sono famose, altre sconosciute, ma tutte le loro esperienze si intrecciano per raccontare la storia di tutti noi, dagli Anni 40 a oggi.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Attesa per oggi, la sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla questione dei trattenimenti in Albania degli immigrati è destinata a tenere banco dei talk show di approfondimento, compreso quello di Bianca Berlinguer, che si apre come sempre con Mauro Corona in collegamento.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Inter-Lazio. Allo Stadio Meazza di Milano i Campioni d’Italia dell’Inter allenati da Simone Inzaghi affrontano la Lazio di Marco Baroni per il terzo incontro dei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra vincente giocherà in semifinale contro il Milan il 2 aprile nella gara d’andata e il 23 dello stesso mese in quella di ritorno.

Su Italia 1, alle 21.20, il varietà Le Iene Show. Secondo appuntamento con la versione più scanzonata del programma di Davide Parenti condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Qui c’è più spazio per le interviste agli ospiti, la comicità e i giochi con il pubblico a casa, mentre le tematiche più delicate restano nella puntata domenicale.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Non ci sono riusciti neppure gli ospiti più esagitati a mettere in crisi la proverbiale flemma del conduttore Giovanni Floris. Ed è uno dei motivi che hanno cementato il successo di questo seguito appuntamento settimanale.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Dopo la costa di Bali, Singapore, Hanoi e Hong Kong, prosegue il lungo viaggio in Oriente del nostro Francesco Panella alla caccia del miglior ristorante italiano. Nella puntata in onda questa sera fa tappa nell’entroterra di Bali.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Flavio Montrucchio è pronto a riaprire le porte del suo ristorante a single che si mettono in gioco per trovare la loro anima gemella. Una volta terminata la cena, i due single decidono se continuare a vedersi oppure no.

I film di questa sera martedì 25 febbraio 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1966, di Robert Wise, Quelli della San Pablo, con Steve McQueen. Anni Venti, la Cina ha dichiarato guerra agli stranieri. Jack, marinaio di una nave americana ormeggiata alla foce di un fiume cinese, diserta e cerca di rifugiarsi in un convento, ma…

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2016, di Thea Sharrock, Io prima di te, con Emilia Clarke, Sam Claflin. La cameriera Louisa perde inaspettatamente il lavoro. Decide allora di accettare quello di badante per Will Traynor, un giovane rimasto sulla sedia a rotelle dopo un incidente.

Su 20 Mediaset, alle 21.25, il film d’azione del 2014, di Luc Besson, Lucy, con Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi. L’americana Lucy vive e studia a Taipei. Un giorno viene rapita da alcuni gangster che la obbligano a lavorare come corriere per contrabbandare un farmaco sperimentale, ma…

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1966, di Lee H. Katzin, Hondo, con Ralph Taeger. Hondo, guida di frontiera, ha sposato la figlia del capo apache Vittorio. Quando il governo lo incarica di mediare tra la tribù e i soldati di Fort Lowell, lui parte per incontrare gli Apache. Ma durante il viaggio…

Su La 5, alle 21.40, il film drammatico del 1990, di Jerry Zucker, Ghost – Fantasma, con Patrick Swayze, Demi Moore. Sam viene assassinato alla vigilia delle nozze. Divenuto un fantasma, cerca di comunicare con l’amatissima fidanzata Molly grazie alla stravagante medium Oda Mae Brown.

Stasera in tv martedì 25 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1996, di Neil Jordan, Michael Collins, con Liam Neeson, Aidan Quinn. Irlanda, 1916. Michael Collins si batte per l’indipendenza del Paese. Scelto come interlocutore per il negoziato con gli inglesi, l’uomo viene assassinato in un’imboscata.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2004, di Tim Burton, La fabbrica di cioccolato, con Johnny Depp, Freddie Highmore. Il piccolo Charlie è uno dei cinque fortunati bambini che potranno visitare la fabbrica di cioccolato del misterioso Willy Wonka. Sarà un viaggio ricchissimo di avventure.