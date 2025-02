Amadeus, in primavera su NOVE in arrivo due nuovi format: di cosa si tratta e quando iniziano

Nuovi impegni lavorativi in vista per Amadeus su NOVE: la rete Discovery, infatti, ha svelato che in primavera il conduttore sarà il padrone di casa di due nuove produzioni. A fornire tutti i dettagli è stata Laura Carafoli.

Amadeus NOVE primavera, il primo impegno si intitola Starstruck

La responsabile dei contenuti Discovery, per annunciare i nuovi progetti televisivi che avranno come protagonista il conduttore, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Messaggero.

Per Amadeus, su NOVE, sono in cantiere due nuove esperienze, entrambe con dei format esteri ma inediti nel nostro paese. Il primo si intitolerà Starstruck, un talent show che, secondo Carafoli, “visivamente ricorda X Factor“. La trasmissione, la cui prima edizione è composta da otto puntate in onda per altrettante settimane in prime time, consisterà in una gara canora alla quale partecipano degli sconosciuti non professionisti, ma di grande talento. Essi hanno una passione per degli specifici artisti e si affrontano in varie sfide. A decretare gli esiti dei faccia a faccia vi saranno alcuni giudici vip. Il vincitore porterà a casa un montepremi di 50 mila euro.

I dettagli dell’impegno in access prime time

Poco dopo l’esordio di Starstruck, la programmazione tv di NOVE accoglierà un altro show. Il titolo ancora non è stato deciso, ma quel che è certo è che si tratterà di un game show tratto da Raid the Cage, format originale di Israele. Il programma sarà visibile tutti i giorni, “prima di cena“, dal lunedì al venerdì. In Israele, la trasmissione ha esordito nel 2013 e nel corso degli anni ha ottenuto un grande successo internazionale. Seppur con varie modifiche, infatti, è nei palinsesti delle reti di numerosi Stati del mondo, fra cui la Cina, il Brasile, la Russia, la Colombia, la Grecia, il Portogallo, la Turchia e gli Stati Uniti.

Laura Carafoli ha sottolineato anche l’intenzione di mandare in onda, nel prossimo autunno, una nuova edizione de La Corrida. Non sono previste, invece, delle puntate del Suzuki Music Party.

Amadeus NOVE primavera, le dichiarazioni sul debutto del conduttore a Discovery

Infine, nell’intervista al quotidiano, Laura Carafoli ha commentato la prima parte della stagione televisiva di Amadeus su NOVE. A tal proposito ha ammesso: “Abbiamo deciso di partire immediatamente, ma visto che fino al 31 agosto era sotto contratto con un’altra azienda non abbiamo avuto il tempo di cercare delle idee originali“. La responsabile dei contenuti Discovery, poi, sottolinea: “Siamo stati costretti a puntare su formule già collaudate, ma il nostro pubblico voleva qualcosa fuori dagli schemi”. Un fatto, conclude Carafoli, che è emerso “dalle analisi di mercato“.